Japonský Jimny se osvědčil v krajině severních Čech. Míří ale hlavně do ‚městské džungle‘

Japonská automobilka Suzuki po dvou dekádách představila nový model malého off-roadu Jimny. Z pracanta pro lesníky se vyklubal městský švihák, který ovšem nic nezapomněl ze svých dovedností v terénu.

V segmentu aut do terénu se v poslední době dějí věci. Někteří výrobci, třeba nejmenovaná tradiční britská automobilka s indickými vlastníky, opouštějí žebřinový rám a 70 let tradice k tomu. Jiní, třeba nejmenovaná německá automobilka, se osvědčených postupů drží natolik, že postaví auto, které vypadá jako dokonalá kopie předchůdce, a přitom je to zcela nová konstrukce. A pak je tu Suzuki Jimny. Malý off-road s rodokmenem sahajícím až do roku 1970, o kterém automobilka ráda tvrdí, že je to zakladatel segmentu SUV (sportovně užitkový vůz).

Nové Suzuki Jimny. První generace modelu Jimny se představila už v roce 1970.

Jeho konstrukční filozofie zůstala stále stejná: žebřinový rám, obě nápravy tuhé, podélně uložený motor, redukce, „natvrdo“ přiřaditelný pohon přední nápravy a kolo prakticky v každém koutě karoserie. Co to znamená v praxi? Malé hbité auto, které nic neztratilo z agility mimo silnice.

Suzuki tvrdí, že tohohle drobka nezastaví terén, ve kterém bude mít pěší člověk co dělat, aby se udržel na nohou. Malého Japonce jsme vyzkoušeli v industriální krajině severních Čech, dalo by se říct na dohled od chemičky v Záluží. Celý den vytrvale a hustě pršelo, což se promítlo jak do terénních podmínek, tak i do dohlednosti, takže obří chemický kombinát často mizel z dohledu.



Po polních cestách se malý vůz pohyboval jako ve svém živlu, žádné vrzání ani skřípání v interiéru. První, „zahřívací“ kolo off-road ježdění přišlo na řadu u prudkého sjezdu ze silnice do volného terénu. Cestou dolů posádce pomáhá asistent sjíždění svahů (DHC), který vozidlo spustí dolů bez nutnosti šlapat na brzdu, a riskovat tak zablokování kol se všemi nepříjemnými důsledky.



Cestou nahoru jsou potřeba hlavně klidné nervy: zařadit na menší páce režim 4L (stálý pohon všech kol s redukčním převodem), držet auto pod plynem a kola kolmo proti svahu. Ač se to na první pohled zdá proti fyzikálním zákonům, Jimny se do svahu vyškrábe a přehoupne přes jeho hranu zpět na polní cestu.

Podobně se auto chová o pár kilometrů dál. Na planině za městem Most „zapomněli“ při rekultivaci haldy písku. Jsou to spíš takové malé duny, dnes již částečně porostlé vegetací. Ani tady se malý Japonec neztratí: se zařazenou redukovanou dvojkou se prokousává hlubokými kolejemi po úbočí „duny“, aby si o pár metrů dál vyšvihnul ještě dramatičtější výjezd v kluzkých kolejích.

Není divu, že si vozy z této genetické linie s oblibou vybírají jezdci off-road trialu, už kvůli nájezdovým úhlům (nyní přední 37 stupňů, zadní 49). Pro normálního řidiče jsou schopnosti nového Jimnyho v terénu daleko za hranicí jeho psychické odolnosti.

Největší proměna přišla z venčí. Zatímco starý model byl přehlédnutelný a po letech výroby notně okoukaný, nový spadá do kategorie milých hravých autíček (nadél má 3480 mm), za kterými se na ulici ohlédnete. Je jako zvětšený angličák. Jeho design, který je tak trochu retro i uvnitř vozu, budí stejně pozitivní emoce jako třeba první generace novodobého Mini.

Když připočteme spoustu všech možných elektronických asistentů, které automobilka do vozu nabízí, velkou obrazovku infotainmentu na palubní desce a možnost montáže automatické převodovky, je jasné, že tohle auto už nechce být jen pracantem do lesa. Míří na nové zákazníky, přesněji řečeno na zákaznice, které se místo v těžkém terénu musí pohybovat v „městské džungli“. Pár měsíců po uvedení na trh se zná, že Suzuki tato kalkulace vychází. Zájem je tak velký, že si na nové auto počkáte.