Kanada žaluje Volkswagen kvůli emisnímu skandálu. Předpisy nesplňovalo 128 tisíc aut

Toronto Kanada žaluje Volkswagen kvůli emisnímu skandálu. Automobilka podle ní dovezla v letech 2008 až 2015 na kanadský trh 128 000 vozů, které nesplňovaly emisní předpisy. O pondělním kroku kanadské vlády v úterý informovala agentura DPA.

Koncern VW čelil v zemi četným žalobám jednotlivých vlastníků dieselových vozů. Podle DPA tam už na odškodném za automobily, které nesplňovaly limity emisí oxidů dusíku, zaplatil více než dvě miliardy kanadských dolarů (34,8 miliardy Kč). Nyní podala po čtyřletém vyšetřování žalobu i vláda. Německého výrobce vozů viní z porušování kanadského zákona o ochraně životního prostředí a z podávání zavádějících informací.



Kanadská vládní žaloba přichází více než čtyři roky poté, co Volkswagen přiznal, že na celém světě instaloval do přibližně 11 milionů vozů software, který umožňoval manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Vozy se tak jevily ekologičtější, než ve skutečnosti byly. V Kanadě se problémy týkaly naftových motorů namontovaných do vozů prodávaných značkami Volkswagen, Audi a Porsche.

Firma už v souvislosti se skandálem zaplatila přes 30 miliard eur (necelých 766 miliard Kč) na soudních pokutách a odškodnění zákazníkům. Mnozí vysoce postavení manažeři Volkswagenu zapletení do podvodu s měřením emisí byli v USA a Německu obžalováni a někteří už skončili ve vězení.