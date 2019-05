Mercedes s malou elektrárnou. Třída GLE přijíždí s netradičním technickým řešením

Někdy nejsou změny na první pohled viditelné, a přesto posouvají výrobek na novou úroveň. Někdy konstrukční řešení, které na první pohled vypadá samozřejmě a přirozeně jednoduše, přijde na scénu až po dlouhých letech. Přesně tak lze popsat to, co se stalo pod kapotou vozu Mercedes-Benz GLE.

Konstruktéři automobilů jako by běželi uličkou, která se stále zužuje. Na jedné straně jsou pod tlakem, aby snížili emise skleníkových plynů a jejich výrobky byly čím dál „zelenější“. Na straně druhé stojí jejich zákazníci, které si v tvrdém konkurenčním boji mezi automobilkami rozmazlili. Těžko jim prodáte auto, jež pojede hůř než jeho přímý předchůdce. S tím souvisí ještě jeden prvek „rozmazlování“ zákazníků: aniž by si toho řidiči všimli, osobní automobily v posledních třiceti letech doslova prorostly elektronikou. Kde jsou časy, kde se za vrchol luxusu považovaly vyhřívané sedačky a vyhřívané zadní sklo…

Auta dnes obsahují kilometry kabelů, spoustu senzorů a hromadu asistenčních systémů. Přiznání je polehčující okolnost. Komu v poslední době v prudkém svahu nepomohl asistent rozjezdu do kopce? Tiše a nenápadně. Kdo se vyhnul kolizi jen díky důraznému upozornění na auto ve slepém úhlu, když se poněkud lehkomyslně a bez pořádného rozhlédnutí pustil do předjíždění na dálnici? Kdo zbytečně riskoval, dokud ho na to, že je až příliš blízko smyku, neupozornila ikonka ESP a systém preventivně auto nesrovnal? Jenže každá legrace něco stojí. V tomto případě moderní vozy potřebují mnohem víc elektřiny než jejich předchůdci. Ale kde „šťávu“ vzít, a přitom nezvyšovat spotřebu motoru, tedy ony prokleté emise?

Příběh třídy GLE Mercedes-Benz uvedl třídu M na trh v roce 1997. Od podzimu 2015 nese toto SUV označení GLE, z nějž vyplývá jeho příslušnost k třídě E. S více než dvěma miliony prodaných vozů je GLE nejprodávanější SUV v historii značky Mercedes-Benz. V současnosti je značka s hvězdou ve znaku mimořádně úspěšně zastoupena v segmentu SUV, a to sedmi modely. Na celém světě si dosud SUV Mercedes-Benz zakoupilo přes pět milionů zákazníků.

Aby vyřešili tento hlavolam, konstruktéři stuttgartské automobilky vybavili novou generaci vozů Mercedes-Benz GLE malou „elektrárnou“. Jak to vypadá v praxi? Když jste zvedli kryt motoru škodovky stodvacítky vašeho dědy, první, co jste viděli, byl klínový řemen. Ten poháněl alternátor, tedy zařízení, v němž se rodila elektřina a také chlazení. Rozhýbání motoru měl na starosti startér schovaný dole v temnotě.

V nejnovějším SUV z Německa v motorizaci s řadovým šestiválcem řemen ani jeho kladky na motoru nenajdete, protože funkci startéru a alternátoru převzalo jediné zařízení. Jmenuje se poněkud technicistně: integrovaný spouštěč s funkcí generátoru ISG (z Integrierte Starter-Generator – pozn. red.). V podstatě jde jediný výkonný elektromotor se schopností rekuperace energie. Navíc umí ještě jednu věc: když řidič potřebuje maximální výkon, ať už na silnici, nebo v terénu, zařízení dokáže poslat do pohonné soustavy 16 kW výkonu a 250 Nm točivého momentu. Na první pohled vypadá přidaný výkon lehce přes jednadvacet koní jako zanedbatelný, ale jde o zhruba tolik „koníků“, jimiž disponovaly motory menších předválečných automobilů. Sestava se montuje i do nejvýkonnějších verzí dodávaných pod značkou AMG.

Nejnovější zástupce v modelové řadě, která před více než dvaceti lety vlastně založila dnes tolik populární segment prémiových SUV, v sobě skrývá dvojité rozvody elektřiny. Kromě tradiční soustavy pracující s dvanácti volty je ve voze i soustava pro 48 V. Akumulátor pro 48 V rozvod zvyšuje celkovou kapacitu akumulátorů vozidla. Další výhodou je, že díky vyššímu napětí mohou být ve voze použity „kabely“ s menším průřezem. Dobrá zpráva pro každého, kdo počítá každý gram hmotnosti, aby ušetřil na spotřebě.



Mercedes-Benz GLE

„Díky ISG bylo možné upustit od pohonu vedlejších agregátů řemenem na čelní straně motoru, což zkrátilo jeho délku. Úzká konstrukce vytvořila společně s prostorovým oddělením sací a výfukové soustavy místo pro uložení systému dodatečného čištění výfukových plynů v blízkosti motoru. Elektrická síť s napětím 48 V napájí agregáty s vysokou spotřebou, jako je čerpadlo chladicí kapaliny nebo kompresor klimatizace,“ uvádí automobilka. Klasicky na 12 V jedou světlomety, spotřebiče v interiéru, palubní displeje a řídicí jednotky.

Víc elektřiny je skutečně potřeba. Do modelu GLE se totiž mimo jiné montuje systém označovaný jako E-Active Body Control. Je to hydropneumatický, aktivní podvozek s nově vyvinutým vzduchovým odpružením. „Jako jediný systém na trhu dokáže individuálně regulovat intenzitu odpružení a tlumení u každého kola zvlášť,“ chlubí se výrobce.

Mercedes-Benz GLE

Prapředek dnešního vozu Mercedes-Benz GLE si premiéru odbyl v roce 1997. Stalo se tak, když se dinosauři z Jurského parku vrátili do kin ve druhém pokračování nazvaném Ztracený svět. SUV s trojcípou hvězdou na kapotě účinkování v tomto filmu do jisté míry pomohlo se vstupem na severoamerický trh.

„Mercedes-Benz založil v roce 1997 s třídou M segment prémiových SUV. Od té doby se pro tento terénní automobil rozhodly více než dva miliony zákazníků,“ říká Ola Källenius, člen představenstva společnosti Daimler AG, odpovědný za koncernový výzkum a vývoj divize Mercedes-Benz Cars. Mimochodem, Källenius je designovaným šéfem celé automobilky.