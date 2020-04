Na přezutí se čeká déle. Kvůli omezenému provozu v továrnách mohou být letní pneumatiky dražší

PRAHA Nouzová vládní opatření zavedená kvůli pandemii koronaviru komplikují i obvyklé sezonní přezouvání pneumatik ze zimních na letní. Důvodem jsou finance i určitá omezení provozu v servisech. Koruna výrazně oslabila vůči euru, navíc mnozí výrobci pneumatik, stejně jako automobilky, zastavili kvůli pandemii koronaviru výrobu.

Například od 28. března nejméně do Velikonoc stojí výroba v otrokovickém závodě Continental Barum. To znamená, že letní pneumatiky mohou být hůř dostupné a zároveň některé podraží.

Řada motoristů přitom potřebuje šetřit, v aktuální obtížné situaci jim poklesly příjmy, a přezouvání odsouvají. Pro mnohé to může být řešení. „Vzhledem k obecně nižšímu provozu na silnicích by měli řidiči s malými ročními nájezdy zvážit nutnost přezutí, zda nebude lépe počkat a umožnit rozmělnění sezony do delšího časového období,“ říká Petr Opálka, zástupce pneumatikářské společnosti Bridgestone.

Pneumatiky raději nedojíždět

Odborníci ovšem před takzvaným dojížděním pneumatik, které se už například další sezonu nepoužijí, varují. „Na zimních pláštích v létě musí řidiči počítat s delší brzdnou dráhou, s horším bočním vedením i s vyšší hlučností,“ varuje Aleš Langer z technického zákaznického servisu Continental Barum. Kdo tedy i nyní jezdí hodně, určitě by k přezutí sáhnout měl, ale musí se u toho trochu obrnit trpělivostí.

Pneuservisy a autoservisy mohou zůstat otevřeny, nicméně platí například omezení maximálního počtu 30 lidí na pracovišti. To snižuje kapacitu především větších servisů, u těch menších zase hraje často roli absence personálu ať už z důvodu nemoci, nebo třeba nutnosti pečovat doma o děti. Ve spojení s doposud menším zájmem zákazníků to znamená, že především menší autoservisy a pneuservisy zůstaly zavřené.

Provozovatelé doufají, že se situace zlepší, až nejtvrdší opatření povolí a motoristé získají chuť přezouvat. To ale bude znamenat větší nával v pneuservisech a autoservisech za zhruba měsíc až dva.

Značkové servisy jedou dál

Trochu větší jistotu představují pro zákazníky značkové servisy jednotlivých automobilek. Řidiči si v nich navíc kromě výměny pneumatik mohou nechat auta zkontrolovat před jarní sezonou a například nechat i vyčistit klimatizaci.

„Rozhodně je lepší si do servisu nejdříve zavolat, ale drtivá většina z naší sítě funguje bez omezení,“ říká Pavel Jína, zástupce Škody Auto.

Stejně jako v pneuservisech je i v autoservisech samozřejmostí pečlivá dezinfekce vozu před předáním zákazníkovi, na tom se shodují všechny oslovené značky.

„Aktuálně funguje sto procent autorizovaných servisů VW, Audi, Seat, VW Užitkové vozy,“ ujišťuje Lucie Šturmová ze společnosti Porsche ČR, která v Česku distribuuje vozy zmíněných značek. „Čekací lhůty jsou odlišné, servis od servisu. V žádném případě netráví zákazníci čas, kdy je vůz přezouván, v čekací zóně v showroomu. Některé provozovny nabízí pick-up servis,“ popisuje Šturmová.

Bez omezení fungují i servisy japonských značek Toyota a Lexus. „Před předáním vozu jsou dezinfikovány i klíčky od vozu, které jsou následně vloženy do igelitového sáčku. Předání vozu klientovi následně probíhá bez osobního kontaktu,“ říká Jitka Jechová, PR manažerka Toyota a Lexus ČR.

I tyto značky v některých případech umí nabídnout vyzvednutí a přistavení vozu na smluvené místo. „Aktuální objednací lhůty jsou velmi flexibilní, zhruba do tří dnů,“ dodala Jechová.

Individuální dostupnost služeb potvrzuje také osobní zkušenost redakce LN při objednání do servisu značky Ford. Kromě přezutí bylo zapotřebí řešit i pravidelný roční servis s výměnou oleje a dalšího spotřebního materiálu. V jednom z pražských servisů měli volný termín až za tři týdny. Jen samotné přezutí by bylo rychlejší, nicméně některé servisy jsou i přes aktuální situaci intenzivně vytíženy.