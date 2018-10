Nával dieselů ze Západu je mýtus. V Česku je velká zásoba téměř nových aut

Jak se nespálit při nákupu auta z druhé ruky? Vybírejte dle potřeb ■ Trh s ojetými auty podléhá různým trendům. Nenechte se ale jimi zviklat, auto vybírejte přesně podle svých potřeb. I když si kupujete auto pro radost a ne jen čistě z racionálních příčin, udělejte si jasno v tom, co od takového vozu očekáváte. ■ U praktických rodinných vozů, kdy investice značně zasahuje do rodinného rozpočtu, je taková rozvaha ještě důležitější. Myslete na to, že auto je investice na poměrně dlouhou dobu a jen tak jej nejspíš měnit nebudete. Zjistěte, co se prodává ■ Když víte, co vlastně chcete kupovat, je dobré se podívat, jaká je v daném segmentu nabídka. Ta se průběžně mění a zákazníka například může překvapit cenová hladina aut s požadovanými parametry. ■ Vždy přitom vyřaďte podezřele levná vozidla. To budou nejspíš vozy s pohnutou minulostí, které přinesou novému majiteli spíš jen potíže. Stačí se tedy podívat na populární inzertní servery či weby velkých autobazarů a o cenovém rozpětí budete mít lepší představu. Vůz si prověřte ■ I když byla v praxi uvedena změna, která by mohla pomoci konečně potírat stáčení tachometrů vozidel, nepodlehněte falešnému pocitu, že takové auto jistě nekoupíte. ■ Proto využijte online služeb, které nabízejí prověření vozu. K nim patří třeba www.kontrolatachometru.cz, www.cebia.cz, www.vincheck.cz a podobně. Web sdružení SOVA také informuje o autech z české inzertní nabídky, u kterých objevil některé nejasnosti. Přizvěte odborníka ■ I když si vyhlédnutý automobil důkladně prověříte, nejspíš nejste odborníkem na stav ojetých vozů. K prohlídce konkrétního vozu si proto přizvěte odborníka, kterému můžete důvěřovat. ■ Služeb, které fyzické obhlédnutí ojetiny nebo asistenci při koupi nabízejí, v Česku přibývá a každý solidní prodejce by s takovou asistencí neměl mít žádný problém. Pokud ano, je to pro vás znamení, abyste se takovému vozu či prodejci raději úplně vyhnuli.