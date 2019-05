Nový Superb zlevnil i podražil. Scout začíná nad milionem korun

Praha / Mladá Boleslav Automobilka Škoda zveřejnila ceník faceliftovaného modelu Superb a to včetně nové verze Scout. V ceníku zatím chybí plug-in hybridní varianta, která se na trh dostane později, ostatní verze už mohou zákazníci začít objednávat. U většiny modelů oproti stávajícímu provedení ušetří.

Autorizovaní dealeři Škody v České republice začali přijímat objednávky na inovovaný model Superb, který značka představila před několika dny v Bratislavě při hokejovém šampionátu. Škoda slibuje, že u inovovaného modelu dostanou zákazníci za dané peníze lepší hodnotu a odkazuje i na konkrétní ceny.

Úplně jednoduché to ale není. Kdo chce superb co nejlevněji, bude si muset oproti předchozí verzi připlatit. Z nabídky byl totiž vyřazen základní výbavový stupeň Active, ve kterém přišel stávající Superb nejlevněji na 659 900 korun (sedan, 1.5 TSI ACT). Nově je coby základní stupeň k dostání až ten, co hrál roli druhé výbavy, tedy Ambition. Pro většinu zákazníků to nejspíš nebude problém, Superb si typicky kupovali v lepších výbavách, ale několik klientů to zamrzí.

Ve výbavovém stupni Ambition ovšem Superb skutečně zlevnil. Sedan 1.5 TSI totiž vyjde nově na 689 900 korun, zatímco doposud stálo toto provedení 724 900 korun. Kromě nižší ceny navíc auto dostalo lepší výbavu, standardem jsou LED světlomety i LED mlhová světla, bezklíčkové startování, nebo barevný displej MaxiDot v přístrojové kapličce.

Nižší cenu i lepší výbavu přináší i stupeň Style, který je tedy teď druhým krokem. Zákazník dostane třeba adaptivní tempomat, palubní systém Amundsen s osmipalcovým displejem, parkovací kameru, bezklíčkový přístup a u automatické převodovky i pádla pro řazení pod volantem. Motorizace 1.5 TSI s karoserií sedan vyjde v tomto provedení na 739 900 korun, zatímco u verze před modernizací to bylo 784 900 korun.

Škoda pak v tiskové zprávě upozorňuje, že nevýraznější slevy dosáhnou zákazníci u provedení Sportline s motorizací 2.0 TSI 4x4 DSG, kde oproti nynějšku ušetří 69 000 korun. Tato verze doposud stála 1 071 900 korun, teď tedy cena začíná na hodnotě 1 002 900 korun. Ve výbavě Sportline jsou standardem například Matrix-LED světlomety, „animované“ blinkry, či elektrické víko zavazadlového prostoru s možností otevření kopnutím pod nárazník.

Naopak výbava L&K, vrchol nabídky Superbu, podražila a to o 21 000 korun. Opět je tu ovšem bohatší základní výbava, Škoda tvrdí, že její hodnota je 67 000 korun. Přední kožená sedadla jsou nově odvětrávaná, volant vyhřívaný, je tu digitální přístrojový štít a asistent jízdy v pruzích či rozpoznávání dopravních značek. Škoda také upozorňuje, že za karoserii kombi, pohon všech kol či automatickou převodovku DSG se připlácí stejně, jako doposud. Příplatek za kombi je tedy 30 000, za automat se připlácí 65 000 a za čtyřkolku taktéž.

Úplnou novinkou řady Superb je verze Scout, která bude dostupná ve dvou provedeních. S turbodieselem 2.0 TDI o výkonu 140 kW automatem DSG a samozřejmě pohonem všech kol vyjde na nejméně 1 019 900 korun, benzínový dvoulitr TSI s výkonem 200 kW pak začíná na částce 1 078 900 korun. Podle předpokladu tak patří Scout k nejdražším provedením, varianta L&K je jediná dražší.

Oficiální ceny zatím neznáme u plug-in hybridní varianty Superb iV. Ta se bude dát objednávat od třetího čtvrtletí a výroba se v závodě v Kvasinách rozběhne letos na podzim. Superb iV bude k dostání ve všech výbavových stupních (kromě Scoutu, samozřejmě) a první zákazníci by se auta měli dočkat zkraje roku 2020.