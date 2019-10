Postupné zdražování nových aut se promítá i do rostoucí ceny ojetin. Je znát, že Češi mají více peněz

PRAHA Škoda Fabia, nejprodávanější auto u českých domácností, stojí nová o 30 až 50 tisíc více než před pěti lety. Stejnou měrou podražila i další nová auta. Vůz, který se ještě před pár lety dal pořídit kolem 300 tisíc korun, je nyní třeba hledat spíše u 400tisícové hranice.

To se odráží i v cenách ojetých aut. Kvůli dražším novým vozům lidé více hledají mezi těmi zánovními a jsou ochotni za ně více zaplatit. Podle statistiků je například ojetá devítiletá Fabia nejdražší za dobu sledování jejích cen.

Češi sahají po dražších autech

Za poslední rok se v průměru mírně zvýšily ceny všech sledovaných ojetin. Z 16 typů, které Český statistický úřad zahrnuje do spotřebního koše, z něhož počítá inflaci, se jediný dá koupit levněji. U pěti se cena prakticky nezměnila a deset z nich podražilo.



Ekonomice se daří. Nezaměstnanost se drží na rekordně nízkých hodnotách a mzdy rychle rostou. Pro české domácnosti je proto snadnější si auto pořídit. Proto rostou také ceny. I tak ovšem lidé sahají spíše po novějších ojetinách s nižším počtem najetých kilometrů. V prvním pololetí dosáhla průměrná cena ojetin 228 tisíc korun, u 29 procent vozů byla dokonce vyšší než 300 tisíc.

Ač se tyto ceny mohou zdát na ojetiny vysoké, číslo zkresluje velké množství zánovních vozů s minimem najetých kilometrů. Navíc platí, že dražší vozy mění majitele častěji než levnější auta.„Od oživení trhu po ekonomické krizi ceny jak nových, tak i ojetých aut pomalu rostou,“ potvrzuje mluvčí autobazaru AAA Auto Martin Houska. Za kolik se ojetá auta prodávají, je podle něj navázané na ekonomickou situaci a samozřejmě i na ceny nových aut.

OJETINY V ČESKU 228 tisíc korun je průměrná cena ojetiny za letošní první pololetí. Třetina aut stojí více než 300 tisíc korun.

675 tisíc ojetých aut se prodalo v loňském roce.

7,5 roku je průměrný věk prodávaných ojetin. Najeto mají podle tachometru v průměru 154 tisíc kilometrů. Letos se přitom prodávají mladší a méně ojeté vozy než loni.

„Ceny ojetých vozů v současnosti klesat nebudou,“ dodává mluvčí Auto Esa Pavel Foltýn. Upozorňuje ale, že hodnocení cen ojetých aut je ošemetné a ne tak snadné jako u nových. „Vozy jsou různě ojeté, mají jiný počet předchozích majitelů. Ty, které se nyní prodávají, mají lepší výbavu, jsou mladší, velmi často mají dokonale zmapovanou servisní historii,“ podotýká Foltýn.

Konec mimořádných vlivů

Rostoucí mzdy nejsou jediným důvodem postupného zdražování. V minulosti trh ovlivnily dvě mimořádné události.



Tou první byla obliba krátkodobých operativních leasingů, kdy se auta pronajímala jen na pár měsíců. Leasingové společnosti sázely na to, že vydělají, protože dostaly velkou slevu od importéra, a spoléhaly na to, že zánovní vůz dobře prodají. Jenže se do tohoto byznysu pustil ve velkém téměř celý trh a mírně ojetých vozů se v Česku nakonec objevilo několikanásobně víc, než kolik bylo kupců. Nešlo je proto prodat všechny najednou, protože by to jejich cenu srazilo ještě hlouběji. Auta zaplnila odstavná parkoviště a v bazarech se objevovala postupně. Tato nabídka by ale už měla být pryč. Krátké leasingy prakticky zmizely z trhu.

Druhou událostí, která pokřivila trh, bylo loňské zavedení nových emisních norem. Automobilky rychle přihlašovaly do provozu starší vozy, aniž by pro ně měly zákazníky. Přebytek těchto vozů poslední rok také držel ceny v bazarech na uzdě. I tento vliv ale postupně skončil.