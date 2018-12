Přesun výroby Passatu do Kvasin může zpomalit příliv investic do vývoje elektromobilů v Česku

PRAHA Listopad přinesl hned několik událostí a zpráv, které mění nebo alespoň mohou změnit budoucnost českého automobilového průmyslu. Část nastínily výsledky zasedání dozorčí rady koncernu Volkswagen. K tomu pak minulý týden přibyly informace o tom, že francouzský Peugeot už nechce v Česku vyrábět. Podívejte se na sedm změn pro český autoprůmysl.

1) Passat z Česka

Nová generace Passatu včetně nástupce modelu Arteon by měla po boku Superbu vznikat v Kvasinách. Na první pohled dobrá zpráva. Výroba Superbu, kterou mnozí považují za vlajkovou loď značky, zůstane v Česku. Navíc se sem přesune i nejprodávanější evropský manažerský vůz.

Věc má ale háček – trendy na automobilovém trhu. Poslední roky je naprosto jednoznačně vidět, že cílová skupina Passatu či Superbu se postupně tenčí a stále více zákazníků přesedá do vozů SUV. Česko tak získá výrobu modelů s nepříliš růžovou budoucností. Passat je navíc flotilový vůz, který zatím těžil i z toho, že lidé v evropských firmách měli na nižších pozicích Golf nebo podobné auto, na vyšších pak Passat nebo podobné. Poslední roky se už ale volí i z SUV a manažeři po nich sahají. Nyní se ukazuje, že pokles dopadá i na Superb.

Současné trendy sice předpovídají postupný pokles, vše mohou ale zvrátit například přísnější ekologické normy nebo dražší ropa. Ta může zase nižší a tedy i aerodynamičtější auta v očích zákazníků zvýhodnit. Nejde ale jen o sílící konkurenci populárních SUV, která jsou módnější. Menší vozy jsou dnes prostornější než dříve a dostávají technologie, které byly dříve vyhrazeny právě vozům jako Passat. Motivace připlácet si za větší vůz proto slábne.

2) Elektromobily z Německa

V Německu Volkswagen čistě pro elektromobily uvolní hned tři výrobní závody, navíc bude do elektrických aut masivně investovat. Podobně se chtějí chovat i další německé automobilky, dohromady chtějí jen v dalších dvou letech proinvestovat 40 miliard eur, tedy více než bilion korun. V zemi tak vznikne silný vývoj, který příláká experty z celého světa.

Česko bude stát stranou těchto obřích investic i tvorby nových pracovních míst. Normálně by vývojová centra elektromobility vznikala i v Česku, německé automobilky ale ustoupily tlaku tamní vlády a investují doma.

V případě technologicky pokročilé výroby elektromobilů v supermoderních továrnách jde ale i o racionální rozhodnutí. Dává smysl, aby tyto na počet zaměstnanců méně náročné závody byly v zemi s drahou pracovní silou a výroba aut se spalovacími motory byla ponechána na konvenčních linkách v zemích s nižšími mzdami – tedy i v Česku. To ostatně nepocítí přesun Německa k výrobě elektromobilů samo, stejný efekt mohou čekat i Slováci či Maďaři.

Pro český automobilový průmysl to nicméně znamená řadu šancí. Jednak je to přesun výroby benzinových a naftových aut z Německa a jednak je to velká šance pro české dodavatele, kteří mají k německým továrnám blízko a mohli by díly na elektromobily dodávat.

Důležité je i to, že auta se spalovacími motory zatím automobilkám vydělávají, zatímco výroba elektromobilů generuje dosud jen obří ztráty. Sázka na spalovací motory tak pro Česko zatím znamená i pravděpodobně vyšší zisky. Blíží se ale bod zlomu, kdy elektroauta začnou být výrobně levnější.

Expert na automobilový průmyslu poradenské společnosti EY Petr Knap předpokládá, že Škoda si alespoň nějakou výrobu elektromobilů a jejich vývoj v Česku prosadí. V Mladé Boleslavi by měly první vznikat roku 2020.

4) Méně SUV

Vozy SUV poslední roky táhnou automobilový trh. Nejde jen o evropskou záležitost, trend je prakticky celosvětový. Automobilkám tyto vozy přinášejí vyšší odbyt i zisky. Za vůz se zvýšeným podvozkem jsou zákazníci zkrátka ochotni platit víc.

Nejziskovějším modelem automobilky Škoda je podle vyjádření finančního ředitele firmy velké SUV Kodiaq, tutéž roli hraje v případě nošovického závodu Hyundai jejich SUV Tucson. Dva české vozy SUV Škoda Karoq a Seat Ateca se budou v příští dekádě vyrábět mimo Česko. Vozy se slibnou budoucností rostoucích prodejů tedy zamíří jinam. Do vozů SUV se díky vyšší stavbě také snáze integruje baterie pro hybridní či plně elektrický pohon.

5) Partnerské projekty

Jak naznačuje přesun výroby Passatu do Česka, Škodě Volkswagen důvěřuje. Především výrobou Seatu Ateca v Kvasinách Škoda ukázala, že umí projekty sesterských automobilek převzít a dotáhnout. Do péče tak toho bude dostávat více. Nejspíše se bude ve větší míře podílet na vývoji nové generace Volkswagenu Passat, ale nezůstane jen u toho.

Stejně tak Škoda převezme strategii koncernu pro Rusko a Indii. Pokud uspěje, jsou ve hře i další teritoria, v nichž koncern Volkswagen zatím zaostává a právě Škoda by tam mohla ušlapat cestičku. Už dnes má na starosti vývoj benzinových motorů právě pro tyto na ekologii méně náročné regiony. Dá se očekávat, že s tím, jak se bude Německo koncentrovat na elektřinu, může Česko získat další vývojové projekty pro spalovací motory.



6) Nový závod na Východě

Volkswagen chce vybudovat nový výrobní závod ve východní Evropě pro více značek koncernu. S tím ve svých plánech nákladů počítá Škoda Auto. Měla by závod nejen postavit, ale mít na starost i výrobu svěřených modelů, včetně sesterských značek Volkswagen, Seat a případně i Audi. I když nepůjde o projekt v České republice, část pracovních míst vznikne v mladoboleslavské centrále.

7) TPCA s otazníkem

S tím, jak francouzská automobilka Peugeot koupila německý Opel, získala po Evropě hned několik výrobních závodů. Ten kolínský TPCA, který vlastní s japonskou Toyotou, začal být přebytečný.

Problémem jsou navíc i vyráběná miniauta. Když s nimi v Kolíně začali, měla v Evropě jen omezenou konkurenci a poptávka po nich byla velká. O 13 let později je situace jiná. Proti kolínským vozům stojí více konkurentů (trhu kraluje Fiat následovaný Volkswagenem), navíc poptávka po malých vozech klesá. Očekává se také, že malé vozy budou kvůli náročnějším ekologickým normám dražší a ztratí tak na přitažlivosti.

Odchod Peugeotu z Kolína zatím není potvrzený, údajně není rozhodnuto. Závod by podle uniklých informací, které zveřejnil francouzský tisk, měla převzít Toyota. Je ale otázkou, zda takto velkou fabriku v Evropě potřebuje. Auta už vyrábí například ve Velké Británii, ve Francii a v Turecku.

Toyota ale v Evropě roste rychleji než trh. Daří se jí hlavně díky široké nabídce hybridních vozů, které jsou v řadě zemí (včetně Česka) různou formou zvýhodňované. Tento závod by se tak mohl firmě pro další expanzi hodit například pro modely Rav4 a Camry, které se teď dovážejí hlavně z Ruska.

Okamžitě se ale objevily i spekulace o možném zájmu Škody Auto. Ta nový závod potřebuje a ten kolínský má už zkušené zaměstnance, jejichž nedostatek je jediným důvodem, proč se Škoda po nové lokalitě rozhlíží mimo Česko.

Kolín je navíc strategicky umístěn mezi závody Škody v Mladé Boleslavi a v Kvasinách, tedy v oblasti, kde sídlí i celá řada dodavatelů automobilových dílů. Prodej výrobních závodů konkurentům ovšem není v oboru běžný.