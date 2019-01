Proti proudu. Prodeje automobilek Peugeot, Toyota a Kia rostly, i díky SUV modelům

PRAHA Osobních aut se loni v Česku prodalo méně než v roce 2017. Řada automobilek čelila výrazným poklesům. Proti tomu stály tři značky, jejichž prodeje značně rostly. Nejvíc se dařilo Peugeotu, Toyotě a Kii.

Škodovka loni neměla kvůli novým emisním předpisům dostatek aut, která by mohla prodávat. Pro některé automobilky to byla příležitost sbírat zákazníky, kteří u domácí značky nechtěli čekat.

Loni měla největší růst na jinak klesajícím trhu s auty francouzská značka Peugeot. „Naši konkurenti neměli kvůli novým emisím auta k dispozici,“ vysvětluje šéf českého zastoupení Peugeotu Marco Venturini.

Problémy s novými emisními pravidly, kvůli kterým bylo třeba od září vozy přetestovat, dopadly hlavně na dvě největší značky v Česku – Škodu a Volkswagen. Ty mají velké množství kombinací motorů, převodovek a příplatkové výbavy. O to náročnější pro ně bylo získat nové měření emisí, které od září potřebovaly pro každou kombinaci zvlášť.

Zákazníci tak v showroomech slyšeli, že auto bude k dispozici až za několik měsíců, třeba i za půl roku. Kdo nechtěl čekat, rozhlížel se tam, kde auta připravená měli.

Shodou okolností mezi takovými byly všechny tři nejvíce rostoucí značky loňského roku – zmíněný Peugeot, Toyota a Kia. Oproti tomu prodeje Škody navzdory novému modelu Karoq stagnovaly. Volkswagen oznámil o desetinu nižší prodeje.

Kdo má SUV, ten prodává

Loňský růst Peugeotu ale rozhodně nestojí jen na tom, že má vozy, které může prodávat, například žádaná SUV. „Povedlo se nám prosadit naše SUV. U konkurentů buď nejsou nebo je nemají s homologovanými motory,“ popisuje Venturini.

Peugeot 2008 v Česku dlouhodobě kraluje malým SUV, modely 3008 a 5008 si budují pozici v segmentu, kterému kralují škodovky Karoq a Kodiaq.

Po Peugeotu se nejvíce dařil růst Toyotě. Pomáhá jí, že nabízí hybridní pohony, konkurence je v tomto směru jen omezená. V Praze mohou tyto vozy od loňského roku parkovat v modrých zónách za sto korun ročně. Pro řidiče, kteří potřebují jezdit po centru města, je to výrazný benefit. Šéf tuzemské Toyoty Martin Peleška ale tvrdí, že to rozhodně není jediný důvod rostoucích prodejů. Koneckonců hybridní je jen třetina prodávaných Toyot. „Čekal jsem, že na to parkování zdarma bude větší reakce,“ říká Peleška, jenž nejprodávanější značku světa v Česku krok za krokem vytahuje ze zadních pozic směrem vzhůru. Celkově je Toyota devátá, silnou pozici má ale hlavně u domácností, tam je po Škodě, Hyundai a Dacii čtvrtá. Jen čtyři roky zpět byla u privátních zákazníků až desátá.



Peleška se nyní snaží více zaměřit na firmy, u nichž značka dál zůstává na pokraji zájmu. V Toyotě posílili oddělení fleetového prodeje a obchází zákazníky s obrázky: snaží se jim vysvětlovat hlavně výhody hybridního pohonu proti naftovému i výhody bezplatného parkování v Praze.

„Máme od nich nulovou negativní reakci,“ popisuje Peleška a očekává, že to časem ponese své ovoce. U domácností již spokojený je, zákazníci se vrací. Auta na protiúčet ale nedávají. „Putují v rámci rodin dál, v bazarech tak prakticky nejsou,“ vysvětluje Peleška.

Letos čeká Toyotu další růst. Na trh přijdou nové generace hned několika modelů. Nové SUV RAV4, nová Corolla, která nahradí i dosavadní Auris, a po čtrnáctileté pauze se vrátí i sedan Camry.

Export se nevyplácí tak jako dříve

Peugeot, Toyotu i třetí nejvíce rostoucí značku Kia spojuje i to, že jejich šéfové tvrdí, že se nesnaží prodeje předstírat. To je problém současného českého trhu s auty.

Ten podle oficiálních čísel loni mírně poklesl, realita je ale komplikovanější. Prodeje domácnostem dál rostou a u firemních zákazníků pak ubývají registrace, které byly jen naoko. Vozidlo se v Česku registrovalo, jen aby se objevilo ve statistikách, zákazníka ale mělo v zahraničí.

Za změnu mohou rostoucí ceny aut v Česku, export se tak nevyplácí tak, jako dříve, kdy byly rozdíly v cenách například proti Německu vyšší. To má za následek deklarované poklesy prodejů řady značek. Nejvíce v Česku loni padal Ford, který – ač importér – patřil mezi největší exportéry vozů z Česka.