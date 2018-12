Prozkoumali jsme Škodu Scala. Je to praktické auto, ale Golfu nesmí ‚lézt do zelí‘

TEL AVIV Krátce po světové premiéře jsme mohli zevrubně prozkoumat novou Škodu Scala. Oproti Rapidu udělalo auto skutečně velký krok kupředu a nabízí velké množství praktických detailů. Že ale nesmí lézt do zelí Volkswagenu Golf je tu vidět na několika detailech.

Scala je nástupcem Rapidu, oproti němu je to ale o hodně jiné auto. Na druhou stranu se podle našich prvních dojmů Scala od Rapidu zcela nedistancuje, což je dobře – dovede totiž oslovit jak zákazníky, kteří o Rapidu uvažovali, tak nový okruh klientů, kteří jsou přeci jen o trochu náročnější.

Povedený design

Na první pohled zaujme Scala svým vzhledem. Ano, je to klasický kompaktní hatchback, u kterého není moc prostoru k novým myšlenkám: vždyť tohle je jeden z nejpopulárnějších automobilových segmentů v Evropě a tradiční zástupci této třídy se nesmazatelně zapsali do myslí snad všech motoristů. Ale Scala je elegantní, dynamická. A hlavně oproti současným škodovkám trochu jiná.

Šéfdesignér značky Oliver Stefani to označuje za revoluci, podle nás je vzhled vozu evolucí dosavadního designu – nenechte se mýlit, i tohle auto navrhl Jozef Kabaň, který už v automobilce není. Ale od přísně kubistických linek se Scala vydala směrem k oblejším tvarům, které ale nadále s ostře řezanými hranami intenzivně kombinuje.

Celkově se nám Scala líbí: u Rapidu bylo trochu vidět, že patří na spodní okraj třídy, tohle auto je sebevědomým konkurentem věhlasných zástupců už na první pohled.

Revoluce v interiéru

Vizuální změny pokračují i v interiéru a to možná v ještě výraznějším duchu. Scala dává sbohem až chladně strohým linkám většiny dosavadních modelů. Přitom minimalistické pojetí zůstává zachováno, ba dokonce je ještě zvýrazněno: tlačítek ubylo, hlavní roli tu hrají displeje. Na druhou stranu se Scala nevydala cestou některých konkurentů, u kterých už je displej snad jedinou možností ovládání všeho (k tomu se ještě vrátíme).

Palubní deska působí velmi elegantním dojmem, při usednutí za volant je Scala rozhodně nejpříjemnější škodovkou současnosti. Líbí se nám dekor palubní desky, který se táhne přes celou šířku interiéru a který může mít podle typu výbavy různé podoby. Jsme ale zvědavi, jak tato mohutná „výzdoba“ bude vypadat u základních verzí auta, na premiéře se tradičně automobilka chlubila nejvyšperkovanějšími verzemi.

Na pohled je interiér opravdu líbivý. Na dotek ale přeci jen už vyjdou najevo některé snahy ušetřit. Na spoustě ploch, včetně části vyplně dveří vpředu, tu Scala používá tvrdé plasty. Zhýčkaný evropský zákazník jim v této třídě docela odvykl, byť v poslední době se snaží automobilky šetřit a tyto materiály se vrací. Golf má tvrdé plasty jen na zadních dveřích, Scala je částečně používá i vpředu. Ne, není to zásadní problém, na funkčnosti i vzhledu to nic nemění a je dokonce možné, že tvrdý materiál bude trvanlivější – ale to ukáže až čas. Jen se prostě na dotek trochu umírní onen až prémiový pocit z interiéru novinky.

Vnitřek auta je jinak velmi příjemným místek i díky prostoru. Toho je tu opravdu dost. Vpředu je to bez problémů, líbila se nám i sedadla. Ovšem pravda, rozsah podélného nastavení volantu by mohl být větší. I tak jsme se tu ale usadili vcelku snadno.

Vzadu je nečekaně hodně místa, hlavně co se týče prostoru před koleny. Scala je v tomto opravdu velkorysá. Trochu horší byla situace s místem nad hlavou, kde přitom Škoda slibuje rovněž v daném segmentu rekordní hodnoty. Jenže za tento kaz může nejspíš obří panoramatická střecha, kterou byly vystavené vozy vybaveny: vypadá skvěle, ale vzadu přeci jen ubírá nad hlavou několik centimetrů cenného místa, takže 185 centimetrů vysoký redaktor tu o strop škrtá. A ještě jeden detail: tři dospělí chlapi tu na zadní lavici vedle sebe určitě pohodlí mít nebudou. Někteří konkurenti jsou v tomto ohledu trochu lepší, ale na druhou stranu kompaktní hatchbacky nejsou rozhodně auta na jízdu v plném obsazení.

Tlačítka jen na to nejnutnější

Škoda Scala je první model skupiny VW, který dostává novou generaci infotainmentu. Pokrok je to opět evoluční, ovládání zůstává v principu shodné, jen se opět klade větší důraz na dotykový displej. Tlačítka pomalu mizí, jsou tu jen na to nejnutnější: tedy na ovládání klimatizace. Ani tu nelze kompletně nastavit bez displeje: mechanickými prvky lze ovládat teplotu, zapínat vyhřívání sedadel, vnitřní cirkulaci vzduchu a zapnout automatický režim větrání. Jakmile ale chcete nastavit třeba foukání vzduchu jednotlivými výdechy detailněji, je už třeba zabrousit do menu dotykového systému. Asi si na to půjde zvyknout, někteří konkurenti přešli i v tomto plně na dotykové ovládání, ale na poprvé to dovede zaskočit.

V této souvislosti docela překvapí, že má Škoda Scala klasickou mechanickou parkovací brzdu. Většina aut už dnes přechází na elektronickou a tradiční páku mezi sedadly u nich tak už nenajdeme. Scala ji má, je to nejspíš prvek platformy MQB A0 – a je to vlastně dobrá zpráva, protože při té vší elektronizaci se dá alespoň na tento prvek spolehnout. O funkce jako přidržení brzdy při rozjezdu do kopce přitom auto nepřijde, kompletní sada všech asistenčních systémů je tu v podstatě maximální: tedy, podle toho, za co si nakonec zákazník připlatí.

Praktické detaily

Scala je také příjemně praktické auto. Nejen, že se její zavazadlový prostor chlubí rekordním objemem 467 litrů, ale je tu i spousta příjemných drobností. Od deštníku ve dveřích řidiče, až po různé kapsy, věšáky, držáky nápojů a další detaily. Do zavazadlového prostoru si lze pořídit různé chytré pořadače, které zajistí, aby tu předměty necestovaly.

Zavazadlový prostor má především hezky pravidelný tvar, pro využití jeho celého objemu je třeba vyndat dvojité dno podlahy. To má ale také jedno chytré řešení – když ho vyklopíte vzhůru, „zasekne“ se díky ohebným okrajům o vrchní lištu, na které jinak sídlí kryt (plato) zavazadelníku. Pod dno tak lze skládat i těžší předměty, aniž by člověk potřeboval tři ruce.

Dobrý základ

Naše první dojmy z nové Škody Scala jsou tedy veskrze pozitivní. Na první pohled je to líbivé auto, které přitom nezapomnělo na praktickou stránku. V dnešní módě SUV a různých crossoverů je příjemné vidět nový plnohodnotný model kompaktní třídy, který vlastně vsadil na tradiční hodnoty tohoto segmentu.

Nepochybujeme tedy, že bude mít u zákazníků úspěch. O tom, jak velký, nakonec rozhodnou i ceny a možná i další vývoj na trhu. Konfigurátor má automobilka spustit v lednu, pak budeme moudřejší. A samozřejmě Škodu Scala při první příležitosti otestujeme.