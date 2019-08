Svezli jsme se v nové Škodě Kamiq: je pohodlná, tichá a jezdí úsporně

Basilej. Štrasburk Malé SUV Škoda Kamiq se už 4. září vydá za prvními zákazníky, v ten den oficiálně odstartuje jeho prodej. My jsme tedy krátce před uvedením na trh usedli za volant Kamiqu, abychom zjistili, jaký tento důležitý model je. Povedl se, to je jasná zpráva.

Škoda Kamiq je v nabídce mladoboleslavské automobilky zbrusu novým modelem, který na žádný předchozí typ nenavazuje. Přesto je to auto, jenž bude jistě lákat mnohé zákazníky, kteří pokukovali po jiných modelech škodovky a přiláká i další nové klienty.

Důvody jsou jednoduché: Kamiq je „módní“ malé SUV, automobilka spíš říká, že městský crossover, což podle našeho mínění charakteru auta víc sedí, byť, jak prozradíme dále, se jeho využití rozhodně neomezuje jen na městský provoz. Segment malých SUV patří k nejrychleji rostoucím na trhu, jen vloni se v něm prodeje zvedly o 13 % a i letos pokračuje růst a to navzdory tomu, že jinak celý evropský trh s automobily klesá. A Škoda doposud v této třídě chyběla, byť je pravda, že někdejší model Yeti by vlastně dnes svými rozměry do této třídy zapadal.

Vyvážený mix

Yeti je jeden z důvodů, proč budou po Kamiqu pokukovat zákazníci jiných modelů Škody. Kamiq je sice charakterem trochu jiný, méně variabilní, ale velikostně přesně „tak akorát“. Něco podobného platí pro také již nevyráběný Roomster: i ten nemá nástupce a Kamiq by mohl některé z těch, co po Roomsteru toužili, přesvědčit. Dalším vyřazeným modelem, od kterého mohou ke Kamiqu proudit zákazníci, je Rapid – v provedení Spaceback. Jeho nástupcem je sice Škoda Scala, ale ta se posunula trochu výš v hierarchii a pro někoho už může být zbytečně velká.

Škoda Kamiq na autosalonu v Ženevě

Dá se také předpokládat, že řada zákazníků může váhat právě mezi Kamiqem a Scalou: každý vůz má něco do sebe: Scala je trochu prostornější a má hlavně větší zavazadlový prostor, nabídne také dynamičtější jízdní vlastnosti. Kamiq je pohodlnější a lépe se do něj nastupuje, menší rozměry znamenají o trochu lepší manévrovatelnost ve městě.

Jak vyplývá z výše uvedeného, Kamiq je pozoruhodné auto, které se snaží zastat celou řadu rolí. Je dostatečně kompaktní pro provoz do města, přitom už příjemně velké na to, aby pobralo pasažéry a jejich zavazadla při víkendové cestě třeba na chatu. Vypadá dobře, vcelku sebevědomě, přitom nijak nabubřele, takže nebude zbytečně budit emoce. Prostě vyvážený mix, což jsme ostatně psali už v našich prvních statických dojmech z auta.

Pohodlí především

Jak vyvážený ovšem doopravdy je, to Kamiq potvrzuje až jízdou. Škoda se očividně rozhodla udělat z Kamiqu velmi pohodlné auto. Podvozek tak krásně filtruje nerovnosti a i když byly francouzské silnice, po kterých jsme jezdili, určitě kvalitnější, než ty české, můžeme s jistotou tvrdit, že i českou okresku vyžehlí Kamiq s grácií. Schopnost tlumení se výborně ukázala třeba při přejezdu retardérů, u kterých nebylo nutné přehnaně brzdit a i rychlý přejezd se obešel bez ran tlumičů o dorazy.

Škoda nabízí Kamiq i s o centimetr sníženým sportovní podvozkem, vyzkoušeli jsme obě varianty a obě jsou překvapivě velmi vyspělé. Sportovní podvozek má navíc možnost volby jízdních režimů, kdy ve sportovním režimu podvozek ještě přituhne. Ani tak ale není nijak prkenný a filtrování nerovností zvládá dobře, přitom přidá na jistotě při ostřejší jízdě. Tu zvládá Kamiq také s přehledem, byť Scala je v tomto jistější.

Ukazuje se, že Kamiq je hlavně pohodář, klidné tempo mu sluší a posádka si může užívat další vymoženosti: výtečné odhlučnění. S Kamiqem jsme jezdili hodně za deště a i v takovém počasí byl v interiéru klid. Ticho na palubě je až překvapivé, to se opravdu povedlo. Celkově dobré atmosféře uvnitř pak samozřejmě pomáhají solidní vnitřní prostor, elegantní provedení palubní desky a také povedená sedadla.

Nelehká volba

U mnoha aut máme často jasno o ideální volbě pohonného ústrojí. Ovšem ne tak u Kamiqu. Aktuálně nabízená sestava je totiž velmi vyvážená a opět se ji podařilo v rámci třídy výborně vyladit. V současnosti se Kamiq nabízí s benzínovým tříválcem 1.0 TSI o výkonu 70 nebo 85 kW a také s turbodieselem s 85 kW. V budoucnu přibude CNG verze a také silnější benzínový čtyřválec 1.5 TSI se 110 kW.

Podle našich zkušeností s jinými modely se silnějším čtyřválcem ale ani tento motor nepatří mezi „trhače asfaltu“, takže na něj asi není nutné čekat. Za více než dostatečnou považujeme motorizaci 1.0 TSI s 85 kW, za jejímž volantem jsme při prvních jízdách strávili nejvíce času. Jezdili jsme se šestistupňovým manuálem, který má trochu delší zpřevodování a pro dynamičtější jízdu je třeba motor více vytáčet i nad 3 000 otáček, a pak také s automatem DSG. Ten je k dispozici za příplatek 40 000 korun a v Kamiqu probudí ještě pohodovější atmosféru.

A překvapivě dobrý je i turbodiesel. Ten jsme testovali jen s manuálem. Diesel je velmi dobře utlumen, opět se ukazuje špičkové odhlučnění. Řidiče pak nenutí tak často řadit a opět se vlastně k charakteru auta velmi hodí. Co se spotřeby týče, ta se vždy drží vcelku nízko. S dieselem jsme klidným tempem po dálnici dosáhli spotřeby asi 5 litrů na 100 kilometrů, u benzínového provedení jsme v hustším dálničním provozu jeli za 5,5 a při sportovní jízdě v kopcích asi za 8,5 litru. Výběr ideálního provedení tak nemusí být vůbec lehký, každá motorizace má něco do sebe a přitom sebou nenese zásadní nevýhody.