První dojmy: Svezli jsme se novým Porsche 911, sportovním Hyundai a Lexusem UX

Praha/Sosnová I když možná historicky největší vlnu automobilových novinek přinesl loňský rok poznamenaný emisními změnami, i letos míří na český trh velké množství nových aut. Některá z nich už jsme mohli krátce okusit, patří k nim třeba nová generace Porsche 911, Hyundai i30 Fastback N či Lexus UX.

Pro běžného českého motoristu je asi nejdůležitější letošní automobilovou novinkou na našem trhu Škoda Scala, která se již brzy dostane k prvním zákazníkům. Tu jsme již „projeli“ na prezentaci automobilky v Chorvatsku, zkusili jsme i přímou konkurenci v podobě nové Toyoty Corolla. Svezení s těmito vozy na českých silnicích nás teprve čeká.

V záplavě automobilových novinek, které letos na jaře přichází na český trh, ale najdeme i mnohem exkluzivnější auta. A i u nich je z čeho vybírat. Nové Porsche 911 patří do té exkluzivnější části tržního spektra, Hyundai i30 Fastback N míří na sportovně i prakticky založené řidiče a Lexus UX je novinkou pro milovníky stylových městských SUV.

Osmé vydání

Porsche 911 označované interně jako model 992, je již osmou generací legendárního sportovního modelu. Představené bylo v závěru loňského roku na autosalonu v Los Angeles a teď už se na něj mohou těšit první čeští zákazníci. Generace 992 je opět ve znamení řady evolučních změn, design se oproti předchůdci 991 vyráběném od roku 2012 mění jen drobně. Třeba v tom, že jak model Carrera 4S s pohonem všech kol, tak provedení Carrera S s pohonem zadní nápravy mají oba standardně široké provedení blatníků na zádi karoserie.

Automobilka si od novinky hodně slibuje, ráda by navázala na úspěchy předchozího provedení, které patřilo v historii 911 k nejprodávanějším. Od roku 2011 do roku 2016 se provedení 991 vyrobilo přes 152 000 kusů, už to tehdy model řadilo na čtvrté místo historických tabulek a to měl před sebou model ještě vlastně tři roky života.

Technické změny se odehrávaly u auta i kvůli novým emisním pravidlům, plochý šestiválec vozu tak má standardně dvě turbodmychadla a nesmí tu chybět filtr pevných částic. Standardem je osmistupňová automatická dvouspojková převodovka, jiná volba zatím možná není. Šestiválec má výkon 331 kW (450 koní), což znamená, že všechna provedení nové 911 mají maximální rychlost za magickou hranicí 300 km/h.

V praxi ale více ohromí zrychlení „základní“ 911. Varianta se zadním pohonem Carrera S zvládne stovku za 3,7 sekundy, s příplatkovým Sports Chrono paketem pak za 3,5 sekundy. Varianta s pohonem čtyř kol, kterou jsme mohli krátce vyzkoušet, umí stovku za 3,6 nebo 3,4 sekundy. Zrychlení je opravdu ohromující, nová 911 v tomto ohledu splní nároky i těch nejnáročnějších zákazníků. Po prvních zkušenostech se skoro ptáme, k čemu budou výkonnější provedení, jako třeba obligátní Turbo. Už základní verze je jednoduše pekelně rychlá.

Přitom na českých silnicích stále dobře použitelná: i díky adaptivnímu odpružení umí 911 měnit charakter a na rozbitých cestách dokáže být solidně komfortní. Přitom dle toho, co můžeme porovnat, auto zrychluje a na silnici „sedí“ stejně dobře jako u předchozí generace rychlejší provedení GTS. Zlepšení je tedy znát. Což je pro každou novou generaci 911 v podstatě povinnost: jinak by zákazníci jen těžko sáhli do kapsy pro nejméně 3,2 milionu korun. Ceny nového provedení začínají na 3 239 000 korunách s DPH, „čtyřkolka“ vyjde na nejméně 3 451 000 korun.

Levnější sportování

Zatímco Porsche 911 je jakousi stálicí „pro vyvolené“, u méně bohatých, ale sportovně založených řidičů slaví dlouhodobě ostré verze klasických hatchbacků. Toho si je vědoma i automobilka Hyundai, která už nějakou dobu nabízí svůj model i30 v ostré verzi N. Teď se ke klasickému hatchbaku přidává i nové provedení i30 Fastback N, které nabízí praktičtěji tvarovanou karoserii s větším zavazadlovým prostorem a trochu lepší variabilitou.

V Hyundai to sice přímo neříkají, možná i proto, že jejich rétorika vymezování se vůči konkurenci skončila, ale i30 Fastback N určitě pokukuje po zákaznících, kteří touží třeba po Škodě Octavia RS. Stejně jako hatchback lze mít fastback ve verzi s výkonem 250 koní (184 kW) nebo v posílené variantě Performance s výkonem 275 koní (202 kW). Příplatek za fastback je pouhých 20 000 korun, základní i30 Fastback N tedy stojí 779 000 korun – stejně, jako hatchback v provedení Performance. Silnější fastback pak vyjde bez stokoruny na osm set tisíc.

A i když to tak nemusí na první pohled vypadat, je to za dané peníze skvělá nabídka. Fastback neztratil nic z hravosti hatchbacku, naopak mírně větší hmota zádě trochu vylepšuje vyvážení vozu a fastback tak působí v zatáčkách hravějším dojmem. To lehce kompenzuje mírný nárůst hmotnosti. Auto jsme krátce potrápili na autodromu v Sosnové a nemůžeme si vynachválit to, jak dobře řidiče poslouchá.

Navíc je řidičsky velmi přívětivé i z hlediska odpouštění chyb. Podvozek nechává dost prostoru pro to napravit nějaký ten přehnaně rychlý nájezd do zatáčky. Auto je krásně ovladatelné i s vypnutým stabilizačním systémem, který by na okruhu jen „kecal“ do řízení.

Stylové SUV

I nový Lexus UX patří k „lepšímu“ zboží. Malé SUV prémiové japonské automobilky cenou začíná tam, kde sportovní Hyundai končí – na částce 799 000 korun. I přesto si od něj Lexus hodně slibuje – po dlouhé době je to významná novinka na spodním konci nabídky této automobilky. V mnohém nahradí UX už stárnoucí model CT200h, který není o moc levnější, ale má starší techniku a navíc patří do dnes méně oblíbené kategorie.

UX je totiž SUV, nebo spíše crossover. Je to kompaktní model, který se utká s celou řadou konkurentů, velikostně odpovídá třeba Škodě Karoq. Ostře řezaný design je líbivý, byť nemusí oslovit každého. Velmi povedený je ale interiér, který Lexus tradičně umí. Místa je tu tak akorát, jasně se ukazuje, že UX je spíše auto do každodenního provozu a ne na dlouhé cesty. I ty ale jistě zvládne bez problémů. Kromě stylu se totiž může chlubit vynikajícím komfortem: podvozek auta je naladěn velmi plavně a přes nerovnosti se přenáší s nebývalou jistotou.

Kompaktní stylovka je v Česku k mání s dvoulitrovým benzínovým motorem (171 koní) a pohonem předních kol nebo jako hybrid s výkonem 178 koní a volitelně pohonem předních nebo všech kol. Hybrid by měl být podle předpokladů českého zastoupení oblíbenější. O celkových ambicích Lexus mlčí, je asi těžké je odhadnout: malé SUV má potenciál stát se nejprodávanějším modelem značky, na druhou stranu od německé konkurence víme, že zákazníci kupují především velká SUV. U japonské firmy to ale může být jinak.