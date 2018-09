První elektrické Audi je tady. Model e-tron svou odlišnost maskuje a chce si podat Teslu

Ingolstadt/Praha Automobilka Audi odhalila svůj první čistě elektrický model e-tron. Jde o velké SUV, které má ambici zastínit populární modely Tesla, především Model X. Auto překvapí tím, že na první pohled nedává svou elektrickou podstatu nijak dramaticky najevo.

Audi představilo svůj první sériový elektromobil v San Francisku, doslova Elonu Muskovi a jeho Tesle pod nosem. My jsme ovšem e-tron mohli prozkoumat už dříve, v létě, v rámci „tajného“ briefingu v centrále automobilky v Ingolstadtu.

Typické Audi

Na první pohled zaujme elektrické Audi tím, že vlastně fakt, že jde o elektromobil, nedává nijak zásadně najevo. Působí jako každé jiné velké SUV od Audi a na první pohled zapadá do rodové linie značky. „Chceme toho auta za jeho modelový cyklus prodat asi 600 000 kusů, což je stejně, jako klasického modelu Q7,“ poodhaluje plány automobilky Juan Carlos Huerta Martinez z oddělení designu exteriéru a zdůvodňuje tím, proč e-tron vypadá vlastně docela „normálně“.

„Na autě nechceme mít žádné vizuální prvky, které by mohly zákazníky znepokojovat,“ říká Martinez, proč se automobilka nevydala žádnou cestou experimentů. Zájemci o velké elektrické SUV by jednoduše nesnesli „UFO“ design hybridní Toyoty Prius nebo elektromobilu Nissan Leaf, e-tron musí být tedy svým způsobem konzervativní. To, že jde o elektromobil, dává najevo jen v detailech, kterými se odlišuje od běžných modelů. Jsou to ale detaily pro znalce: tak třeba na čelní masku ani další části auta nepoužije automobilka chrom, ale hliník: buď broušený, nebo leštěný. Alternativou k hliníkovým doplňkům jsou pak různé prvky z leskle černě lakovaného materiálu.

Ve velké hale, kde jsme e-tron zkoumali, působilo auto překvapivě kompaktnějším dojmem, než klasická velká SUV značky. Ale je to svým způsobem jen zdání, protože e-tron je pořád hodně veliký a věříme, že až se s ním setkáme tváří v tvář na ulici, náš první dojem se změní. Ostatně, délka 4 901 mm je jasným důkazem toho, že to není malé auto. Pravda, dynamické Q8 měří 4 986 mm a „rodinné“ Q7 5 052 mm, ale to už je v této úrovni drobný rozdíl. Linky auta jsou oproti velkým modelům Q7 a Q8 trochu oblejší a uhlazenější, to proto, že se tu hodně pracovalo na aerodynamice.

Aerodynamikou k efektivitě

Ta je jedním z klíčů k efektivitě celého auta, bez ní by se e-tron nemohl chlubit dojezdem přes 400 kilometrů v cyklu WLTP. Koeficient odporu vzduchu má hodnotu 0,28, což je v segmentu velkých SUV špičková hodnota. U Audi tvrdí, že každá jedna setina hodnoty koeficientu znamená ovlivnění dojezdu v hodnotě zhruba 5 kilometrů.

Velkou specialitou vozu jsou kvůli aerodynamice i zrcátka. Standardně sice vůz dostane klasická, ale za příplatek se namísto nich mohou objevit kamery, které odpor vzduchu snižují. Kamery pak promítají obraz do displejů umístěných ve dveřích. Na první pohled je to trochu nezvyklé řešení, ale podle našich prvních dojmů si řidič rychle na toto umístění zvykne a kamera může být velmi efektivním řešením. Dobře by měla fungovat i v noci, kdy navíc zamezí oslňování řidiče auty jedoucími za ním.

A ne, že by se Audi e-tron muselo po silnici loudat. Jeho dva elektromotory mají dohromady výkon 300 kW a akceleraci z nuly na 100 km/h zvládne vůz za méně než 6 sekund. Při využívání dynamiky auta ale bude dojezd výrazněji klesat, už jenom proto, že e-tron s bateriemi má hmotnost asi 2,5 tuny. Jen samotné baterie s chlazením a nárazovou strukturou se na této hodnotě podílí 700 kilogramy.

Efektivitu auta ale bude zvyšovat třeba špičková schopnost rekuperace, ta má být podle představitelů Audi nejlepší ze všech aktuálních elektromobilů. Auto umí rekuperovat brzděním až do intenzity zpomalení 0,3 g, což prý stačí na 90 – 95 % všech běžných brzdných manévrů. Klasické ocelové brzdy tak přijdou ke slovu opravdu málokdy. Další energii uspoří speciální systém termálního managementu vozu. Tepelné čerpadlo využije odpadní teplo z motorů a baterií a celkově prý práce s teplem prodlužuje dojezd vozu asi o 15 %.

Dobíjení v režii Audi

První elektromobil Audi tedy slibuje zmíněných 400 kilometrů dojezdu. S hodnotou dojezdu dovede plánovat cestu v inteligentní navigaci, která bere v potaz i profil trasy. Pro dobíjení pak Audi připravilo celou řadu možností. Rychlodobíjecí stanice, které bude značka budovat s partnery (tím hlavním je Ionity), mají výkon až 150 kW a auto umí na 80 % kapacity dobít už za půl hodiny. Takových stanic chce mít Audi po celé Evropě do konce roku 2020 zhruba 400. Navíc firma chystá službu, která umožní majitelům e-tronu dobíjet v podstatě kdekoli na jednu přihlašovací kartu. Chystaná služba by měla pokrýt přes 80 % dobíjecích míst a zákazník tak nebude muset vyřizovat možnosti dobíjení u více poskytovatelů.

Domácí dobíjení bude samozřejmě pomalejší, ale na druhou stranu je šetrnější k bateriím. Kompaktní domácí dobíječka má výkon 11 kW, silnější alternativou je 22kW dobíječka, která už umí auto „naplnit“ za 4,5 hodiny. Zajímavým detailem je příplatková možnost mít dobíjecí zásuvku na obou stranách vozu. Bezdrátové dobíjení momentálně e-tron nemá, ale v případě zájmu zákazníků jsou u Audi připraveni ho nabídnout.

Výroba Audi e-tron odstartovala už v srpnu, k zákazníkům by se první auta měla dostat do konce roku. Základní cena se v Německu má pohybovat na úrovni 80 000 eur, což je v přepočtu asi něco přes dva miliony korun. To samozřejmě není málo peněz, ale na druhou stranu oproti ostatním luxusním SUV, včetně sourozenců Q7 a Q8, je to malý příplatek. Například Q8 s třílitrovým turbodieselem o výkonu 210 kW vyjde v základu na 1 945 900 korun, praktičtější Q7 s trochu slabším agregátem (200 kW) stojí 1 767 900 korun.