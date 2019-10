Řecko má zájem o továrnu Volkswagenu. Firma po zrušení výstavby v Turecku jiné umístění nehledá

Atény O novou továrnu německé automobilky Volkswagen projevilo zájem také Řecko. Informovala o tom v úterý agentura DPA. Volkswagen tento měsíc odložil konečné rozhodnutí o výstavbě závodu v Turecku, a to kvůli mezinárodní kritice tureckých vojenských operací v Sýrii.

Mezi další zájemce o továrnu podle médií patří Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko či Srbsko. Automobilka Volkswagen nicméně minulý týden uvedla, že zatím navzdory pozastavení plánů na výstavbu nové továrny v Turecku nehledá pro tento závod alternativní umístění.



„Z naší strany je zájem,“ uvedl v úterý ve státní televizi ERT řecký ministr pro hospodářský rozvoj a investice Adonis Georgiadis . Neposkytl však žádné podrobnosti, píše DPA.

Nový závod Volkswagenu by měl podle dřívějších informací ročně vyrábět na export do východní Evropy 300 000 aut, včetně vozů české automobilky Škoda. Závod by měl přijít na více než jednu miliardu eur (25,6 miliardy Kč) a zaměstnat skoro 4000 lidí. Předpokládalo se, že výstavba by mohla začít koncem příštího roku a výroba začít v roce 2022.