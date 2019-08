Škoda Auto zavedla nové robotické linky, aby závod stihl vyrábět slibované elektromobily

Mladá Boleslav Automobilka Škoda Auto nainstalovala ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi nové roboty, které budou zajišťovat výrobu připravovaného elektromobilu. Jeho premiéra je naplánovaná na rok 2020. Firma zároveň pokračuje v budování nezbytné infrastruktury pro elektromobilitu ve všech svých závodech, informovala ve středu v tiskové zprávě.

Infrastrukturu nezbytnou pro výrobu elektromobilů buduje firma ve všech třech svých závodech - v Mladé Boleslavi, Kvasinách na Rychnovsku i Vrchlabí na Trutnovsku. Připraveno je více než 450 nabíjecích bodů, celkem automobilka do roku 2025 počítá s vybudováním asi 7000 nabíjecích bodů.



Škoda letos v květnu představila své dva první elektrické automobily. Jde o vůz Superb s plug-in hybridním pohonem a automobil Citigo s čistě elektrickým motorem. Elektrifikovaná auta by se na celkovém prodeji značky Škoda měla podílet do roku 2025 asi čtvrtinou. Do konce roku 2022 hodlá Škoda Auto nabízet více než deset modelů částečně nebo plně elektrifikovaných vozů.

Představený elektromobil Citigo je nejmenším vozem značky a představuje první čistě elektrický sériový vůz Škoda, nabízen bude jen v pětidveřové verzi. Vozidlo je vybaveno elektromotorem o výkonu 61 kilowattů, dojezd podle automobilky činí až 265 kilometrů.

Mladoboleslavská automobilka investovala v letošním prvním pololetí 369 milionů eur (asi 9,4 mld. korun), meziročně o 33,8 procenta více. Peníze šly na výzkum a vývoj, na nové modely, digitalizaci a elektromobilitu. Přesnou výši investice do nových robotů firma neuvedla.

Škoda nové roboty nainstalovala během letní odstávky, kdy například také zmodernizovala a rozšířila kapacity ve svařovně, lakovně a montáži vozů. V Kvasinách na Rychnovsku Škoda v létě instalovala takzvaný ultrakapacitor, který slouží k vyrovnávání výpadků nebo poklesů napětí přicházejících z distribuční sítě. Zařízení využívá firma také v Mladé Boleslavi.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.