Rychnov nad Kněžnou Automobilka Škoda Auto začne v úterý v Rychnově nad Kněžnou postupně testovat na covid-19 přibližně 2300 Poláků, kteří dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách. Odběry vzorků a testování by měly trvat do konce května tak, aby Poláci mohli od 1. června opět nastoupit do práce. Odběry vzorků se budou odehrávat ve stanu na nádvoří bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Poláci do stanu přijedou auty.

Zatím polští pendleři do Kvasin pracovat nejezdí. Pořízení PCR testu a jeho následné opakování každých 30 dní je podmínkou pro to, aby mohli pracovat v ČR.

V závodě Kvasiny je na výrobě modelů Superb, Kodiaq a Karoq zaměstnáno včetně pendlerů asi 9000 lidí. Stejně jako závody v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí měly i Kvasiny kvůli pandemii od 18. března do 26. dubna odstávku. Od pondělí 11. května kvasinský závod přešel z dvousměnného provozu na třísměnný.