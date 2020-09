ŠKODA ENYAQ iV se představí jako ředitelský vůz na Tour de France

Mladá Boleslav Po úterní světové premiéře v Praze se nový model ŠKODA ENYAQ iV postaví do záře reflektorů také zítra na Tour de France: ředitel závodu Christian Prudhomme využije první model značky ŠKODA, postavený na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB), jako ředitelský vůz na 183 kilometrů dlouhé etapě vedoucí z Gap do Privas.

Červeně lakovaný ENYAQ iV vedle panoramatické prosklené střechy disponuje i šesti anténami, speciální sirénou, ledničkou a vysoce moderním velínem v zadní části kabiny. S takovou výbavou lze na palubě vozu přijímat a předávat informace, Christian Prudhomme kromě toho může přímo z vozu vydávat pokyny nebo organizovat provoz pelotonu. Je také v neustálém kontaktu se závodními komisaři a dalšími organizačními vozy a předává si s nimi informace o aktuálním průběhu závodu. Takto speciálně upravený ENYAQ iV má rovněž zpevněný podvozek, aby odolal náročným podmínkám během závodu.

Česká automobilka se přitom letos zaměřuje zejména na trvale udržitelný rozvoj a elektromobilitu: celkem 30 vozů z letošní flotily tvoří modely rodiny ŠKODA iV s plug-in-hybridním nebo čistě bateriovým pohonem. Protože stejně jako jízdní kolo reprezentují trvale udržitelnou individuální mobilitu, představuje Tour de France optimální možnost prezentace těchto vozů před mezinárodním publikem.

V následujících týdnech povede nová elektrická vlajková loď značky ŠKODA cyklisty ještě v dalších dvou etapách, a umožní tak svou širokou speciální výbavou bezproblémovou koordinaci závodu. Kromě zítřejší 183kilometrové etapy z Gap do Privas doprovodí nová vlajková loď značky ŠKODA cyklisty také při individuální časovce z Lure do La Planche des Belles Filles a naposledy také během závěrečné etapy dlouhé 122 kilometrů. Ta vede z Mantes-la-Jolie do Paříže, kde závodní pole po 21 absolvovaných etapách a celkem 3 470 kilometrech projede cílem na pařížském bulváru Champs-Élysées.