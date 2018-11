Škoda postaví nový závod. V Česku by se měl vyrábět Volkswagen Passat

V německém Wolfsburgu dnes zasedá dozorčí rada koncernu Volkswagen. Jedná se tam i o řadě věcí, které budou mít dopad nejen na Škodu Auto, ale i na českou ekonomiku.

Dozorčí rada největší automobilky světa projedná plány na další dekádu. Dá se očekávat, že kývne na stavbu nové továrny Škody Auto. Prakticky jistotu tomu dodává nové vydání týdeníku Škodovácký odborář, ve kterém finanční šéf Škody Auto Klaus Dieter Schürmann mezi budoucími náklady uvádí nový závod firmy. Ten byl i jedním tématem dozorčí rady Škody Auto v minulém týdnu.

Šéf koncernu Herbert Diess o­plánech informoval i české odboráře. „Flexibilita a dobré marže dávají velké šance na zajištění zaměstnanosti, slušného růstu mezd, investic a zejména dobrých produktů,“ popsal dojmy ze setkání šéfodborář škodovky Jaroslav Povšík. Zmínil ale i obavy z­ rostoucích výdajů na plnění emisních limitů.

Nákladná expanze

Náklady mají Škodě v budoucnosti růst i kvůli tomu, že si v­ rámci koncernu bere na starost indický a také ruský trh. V obou případech to bude znamenat další investice. V těchto regionech koncern dlouhodobě zaostává za očekáváním. Škoda by tak měla přicházet se strategiemi, jak v Indii a­ v Rusku uspět. Pod palcem by měla mít i vývoj potřebných modelů, které se mohou lišit od produkce pro zbytek světa.

Škoda se letos potýká s poklesem zisku, zatěžují ji zmíněné vyšší náklady na nové emisní předpisy a náklady na přípravu čistších benzinových a naftových motorů stejně jako na první elektrické škodovky. Pomáhá ale rostoucí odbyt. „Poptávka byla velmi vysoká, vlastní kapacity jsme využili na více než 110 procent,“ řekl před týdnem Schürmann.

Jak se daří Volkswagenu

Nová automobilka, která by ulevila vytíženým českým závodům, má podle německého listu Handelsblatt stát buď v Bulharsku, nebo v Turecku. Spekuluje se i­ o­ Rumunsku, Maďarsku a východním Slovensku. Bulharská média dokonce našla zvažovanou lokalitu za západě země, kde již působí jeden z dodavatelů Škody. Automobilka se k tomu odmítla vyjádřit. „Spekulace nekomentujeme,“ říká mluvčí firmy Kamila Biddle.

Na Škodu dopadne i ­nastupující elektromobilita. Schürmann ve svých výhledech předpokládá, že ziskovost takových aut bude kvůli cenám baterií nižší a dopadne tak do celkových výsledků automobilky.

Bez elektřiny

To ale není jediné riziko. S Českem se v elektromobilitě zatím nepočítá. Koncern Volkswagen předpokládá, že v roce 2025 budou pětinu až čtvrtinu výroby tvořit auta na elektřinu. Kvůli tomu také vyčlenil vedle belgické továrny hned tři německé závody. V­ Česku se tak budou vyrábět pravděpodobně pouze hybridní verze.

Pro Škodu a její dodavatele je to částečně dobrá zpráva. Znamenalo by to, že se v dalším desetiletí v Česku nepočítá s poklesem výroby aut se spalovacími motory, na niž jsou navázáni další dodavatelé. K výrazné změně ale dojde v dodávkách do německých závodů koncernu, které na výrobu elektroaut přejdou.

Rozhodnutím Volkswagenu přeměnit německý závod v Emdenu na výrobu elektroaut skončily spekulace o tom, že by se výroba Škody Superbu přesunula do Německa. Naopak by se měl model Volkswagen Passat vyrábět v Česku. Některá média ale psala, že Passat končí bez nástupce a počítá se už pouze se Superbem. Tato varianta ale není podle dalších médií pravděpodobná. Passat je po dekády jedno z­ nejprodávanějších aut Evropy, své kategorii dokonce s náskokem kraluje. Až s ­odstupem je dvojkou sesterský Superb, který s­ ním sdílí řadu dílů.