ŽIVĚ: Jak vypadá nová Scala? Škoda představila auto, které má konkurovat Golfu

Tel Aviv Automobilka Škoda představila v Tel Avivu svůj nový model Scala. Na první pohled je jen další škodovka, očekávaný nástupce typu Rapid. Jenže detailnější pohled odhalí, že je to auto, které vlastně otevírá novou kapitolu v existenci značky. I proto je Scala velmi důležitá.

Zhruba před čtyřmi stovkami hostů to řekl v Tel Avivu i sám šéf automobilky Bernhard Maier: „Novým modelem Škoda Scala otevíráme novou kapitolu vozů kompaktní třídy,“ prohlásil při uvedení novinky v Tel Avivu. Pravda, z jeho úst to zní trochu jako „povinné“ klišé, ale Scala je skutečně autem, které je pro Škodovku v mnohém přelomové a není to jen obyčejný nástupce modelu Rapid. Ostatně to naznačuje i nové jméno, které automobilka pro vůz zvolila – změna je výrazná a nové pojmenování ji podtrhuje.

Poprvé čelem

Scala je totiž první Škodovkou, která se utká s těmi nejtradičnějšími soupeři v kompaktním segmentu. Sem sice patřil už i Rapid, ten ale hrál roli cenově dostupného modelu a tradiční hráče tak vlastně neohrožoval. Fakticky sem patří i Octavia, ale ta zase svou konstrukcí s karoserií liftback opět míří na trochu jiné zákazníky. Scala je tak první škodovka, která se skutečně naplno pustí do třídy „Golf“. Krom koncernového etalonu jí budou za soupeře vozy jako Ford Focus, Opel Astra, Renault Mégane, Hyundai i30 a mnoho dalších velmi oblíbených vozů tohoto segmentu.



Snad aby značka podtrhla důležitost modelu, je Scala i novou kapitolou z hlediska designu. Auto sice ještě nenavrhoval nový šéf designu Oliver Stefani, ale Scala i přesto představuje novou evoluci původního „kabaňovského“ stylu, který designér, jež automobilku zhruba před rokem a půl opustil, značce naordinoval. Scala je zaoblenější, než dosavadní škodovky, zároveň působí dynamičtějším a svalnatějším dojmem. Vzhled studie Vision RS tu značka do sériové podoby přetavila jen s malými změnami. Jeden „podpis“ nového šéfdesignéra ovšem Scala má: na pátých dveřích je namísto klasického loga stylový nápis Škoda.



Technická kouzla

I když je Scala přímým konkurentem Volkswagenu Golf, v jednom si jde svým, pro Škodu tak typickým, směrem. V Mladé Boleslavi totiž opět tak trochu kouzlili s technikou. Zatímco Rapid byl zajímavou technickou skládačkou, Scala pro změnu využívá coby první Škodovka platformu MQB A0. Ta je primárně určena pro auta velikosti Fabie, v koncernu ji mají vozy jako Seat Ibiza nebo Volkswagen Polo, či malé SUV Seat Arona.



Škoda ale na tomto technickém základu postavila „o číslo větší“ auto, díky rozvoru 2 649 mm a délce 4 362 mm je to jasný zástupce kompaktní třídy. A zdá se, že platforma nepřináší ani žádná zásadní technická omezení, Scala tak dostává i tu nejmodernější možnou techniku.



I tím se od Rapidu výrazně odlišuje: na Scale se prostě nikde nešetřilo, dostává vše, co je dnes u koncernu v dané kategorii vůbec možné – tedy snad krom hybridního pohonu, který by se ale mohl v nabídce objevit časem (alespoň v podobě mild-hybridu). Asi jediným ústupkem, kterého si lze v rámci použití platformy A0 povšimnout, je to, že Scala má klasickou mechanickou ruční brzdu, a nikoli elektronickou, která je dnes čím dál obvyklejší.



Výbava na úrovni

Technickou úroveň auta dokazují i možné prvky výbavy. Krom veškerých možných asistenčních systémů, které jsou dnes takřka povinné, tu jsou i další zajímavosti. Tak třeba světlomety mají vždy LED základ. Full LED světla budou za příplatek, ale LEDky se stávají standardem jak vpředu, tak i u zadních svítilen.



V interiéru se u Scaly může objevit třeba plně digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce a k tomu je tu samozřejmě dotyková obrazovka palubního infotainmentu. Ta má dle provedení úhlopříčku 6,5 až 9,2 palce. Infotainment bude neustále on-line, což umožní mimo jiné i jeho aktualizace „vzduchem“. Že není Scala žádný low-costový model dokazují i další možné prvky výbavy, které si může zákazník objednat: třeba elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, nebo i takový „luxus“, jako jsou zadní vyhřívaná sedadla. To není obvyklé ani u mnoha větších a daleko dražších aut.



Prostor především

Interiér auta je také nový. I když je palubní deska opět vcelku minimalistická, opouští zcela strohé linky a působí opravdu elegantně, v nejlepších provedeních i skutečně luxusně. Jak je na Škodu obvyklé, Scala se opět snaží svým způsobem v dané třídě a za danou cenu nabídnout „trochu více auta“. Krom řady chytrých řešení se to projevuje především v nabídce vnitřního prostoru. Už na první dojem je Scala rozhodně jedním z nejprostornějších aut segmentu, podtrhuje to pak ještě zavazadlový prostor s objemem 467 litrů.



Nabídka motorů bude, alespoň zpočátku, vcelku jednoduchá: k dostání budou tři provedení tříválce 1.0 TSI: varianty s výkonem 70 a 85 kW a také varianta s pohonem na CNG se 66 kW. Výkonnější alternativou bude čtyřválec 1.5 TSI se 110 kW. Diesel bude jeden, čtyřválec 1.6 TDI s výkonem 85 kW. O dalším možném rozšíření nabídky Škoda mlčí, sportovní model nebo hybrid by jistě byly fajn, ale zatím nejspíš záleží na tom, jak si Scala povede na trhu a co si automobilka „vybojuje“ v rámci koncernu.



Ceny novinky zveřejní automobilka v lednu, tehdy si budou moci zákazníci vůz začít objednávat. Výroba odstartuje v únoru, samotný prodej pak v dubnu. Jisté je, že Scala bude dražší než Rapid, ale levnější než Octavia.