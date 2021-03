Škodu nezastaví ani covid, ani nedostatek čipů. Plán na nový elektrický model dodržíme, tvrdí šéf podniku

Škoda Auto i přes důsledky pandemie covidu, která zasáhla její finanční pozici, a celosvětový nedostatek čipů splní objednávky svých zákazníků včas. A dodrží harmonogram přípravy nového modelu na elektrický pohon, menšího bratra elektromobilu Enyaq. Uvedl to ve středu pro Lidovky.cz čerstvý šéf automobilky Thomas Schäfer.

Plány by však automobilce zkřížilo, kdyby se vláda rozhodla následovat apel největší odborové centrály ČMKOS a některých epidemiologů a chtěla na pár dní kolem Velikonoc uzavřít průmyslové podniky.

„Uzavření by nedávalo smysl z více důvodů. Dodatečný lockdown by byl pro hospodářství katastrofou. A když lidé zůstanou doma, vzroste jejich tendence se setkávat s rodinou, kamarády, se známými. A tím se zvýší riziko infekce, které by bylo vyšší než v našem výrobním závodě s jeho extrémně přísnými hygienickými normami,“ řekl ve středu serveru Lidovky.cz Schäfer.

„Továrnu, jako je Škoda, není možné ze dne na den prostě zastavit. Potřebovali bychom na to nejméně tři dny. K tomu máme velmi velkou zásobu objednávek. Pokud bychom zastavili provoz, nemohli bychom pak dohnat výrobu ani u těch aut, kterých se nedotýká nedostatek čipů,“ dodal.

Škodovácké odbory, jak zaznělo na středeční výroční tiskové konferenci podniku, však uzavření provozu nepodporují.

Hledají se další úspory

Mladoboleslavské automobilce loni kvůli covidu, který pro ni neznamenal jen uzavření autosalonů, nýbrž i zastavení výroby na 39 dní, ve srovnání s rokem 2019 klesl čistý zisk o více než polovinu. Nicméně na jejích produktových plánech to prý ani věcně, ani z časového hlediska nic nemění.

„Udělali jsme vše pro to, abychom udrželi naše nové modely a projekty beze změn. V maximální možné míře jsme šlápli na brzdu růstu fixních nákladů a hledáme další úspory, abychom mohli udržet investice do nových projektů. Protože teď něco zastavit kvůli koroně, to by bylo naprosto fatální chybou. Naopak musíme šlápnout na plyn a jet ještě rychleji než doposud. Proto jsem také dal mému týmu absolutní volnost,“ říká Schäfer.

V praxi to znamená i to, že zaměstnanci v zájmu dodržení plánů smějí odstavit na vedlejší kolej třeba některé administrativní procesy uvnitř podniku.

Ochromující nedostatek čipů

Vedle koronaviru svět už nějakou dobu ovládá i nedostatek čipů. Nechybí jen automobilkám, ale i řadě výrobců spotřební elektroniky. Už v letošním lednu nejdůležitější český podnik připustil, že se problém nevyhnul ani jemu a že bude muset přeorganizovat výrobu. Jak to vypadá teď?

„To je těžká otázka. Nedostatek čipů pokračuje. Není to ale tak, že by tím nedostatkem bylo postiženo každé auto, každá varianta. Nám se doposud opravdu dobře dařilo přerozdělovat zdroje mezi modely. Teď se ale pomalu dostáváme do bodu, kdy některé modely nemůžeme bez čipů vůbec začít vyrábět anebo ty, co jsou vyrobené, potřebujeme čipem osadit, než je pošleme k odběratelům, ale nemáme z čeho. Je to problém, který sice neodezní zítra, ale věřím, že do léta se situace zlepší,“ zdůrazňuje Schäfer.

Je si přitom vědom, že automobilky, které z produkce výrobců čipů či polovodičů odebírají pouhé jedno procento, netahají za delší konec provazu. Ovšem spousta firem podle něj kvůli koroně omezila provoz, ale nyní se už výroba zase rozeběhla, a to masově a celosvětově, přičemž náběh výroby zpravidla trvá 26 týdnů.

Enyaq nastoupí o něco později

Nedostatek čipů postihuje napříč všechny modely. Dlouho očekávaný elektromobil Enyaq je však podle kormidelníka Škody Auto postižen minimálně, pokud vůbec. „Enyaq nastoupí trochu později, než jsme plánovali. Loňský lockdown způsobil, že jsme určité věci nemohli připravit. Ale šlo o zpoždění v řádu týdnů. Enyaq měl v Praze světovou premiéru v září loňského roku a brzy zamíří i k těm, kteří si jej objednali. Ostatní věci běží přesně podle plánu,“ tvrdí šéf představenstva Škody.

U ostatních modelů se žádné zpoždění nepředpokládá. To se týká i dalšího elektromobilu, menšího bratra Škody Enyaq, jehož koncept je zatím teprve ve vývinu.

„Pracujeme na tom, aby přišel co nejdříve. Ale v oblasti automotive znamená slovo rychle časový prostor tři roky plus. Pracujeme na tom ve zrychleném tempu, protože věříme, že elektromobilita přijde rychleji, než jsme si všichni mysleli,“ řekl Schäfer. „Je to vidět celosvětově na nových objednávkách. A vidíme to ostatně i na Enyaqu. Máme dostatek objednávek, ačkoliv auto ještě vůbec nestojí v autosalonech. Jsme s tím opravdu spokojeni,“ dodal.