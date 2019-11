Škoda Karoq by se mohla montovat v Bratislavě. Tamní továrna VW potřebuje zajistit zaměstnanost

BRATISLAVA Bratislavská továrna německé automobilky Volkswagen by nově mohla montovat také sportovně-užitkový vůz (SUV) Škoda Karoq. S odvoláním na sdělení odborů slovenského závodu Volkswagenu to napsal na svém webu týdeník Trend. Mluvčí továrny Lucia Kovarovič Makayová řekla, že rozhodnutí o přidělení nové produkce dosud nepadlo.

„Diskutovali jsme o jednotlivých informacích, které jsou klíčové pro zaměstnance. Dozvěděli jsme se podrobnosti o náběhu, školeních a produkci modelu Škoda Karoq,“ citoval Trend vyjádření odborů po jejich schůzce s vedením firmy.



„Faktem stále zůstává, že bratislavský závod Volkswagen Slovakia se uchází o výrobu nových modelů, aby zajistil produktové portfolio a zaměstnanost do budoucna. O přidělení nové výroby dosud nebylo rozhodnuto,“ uvedla Makayová.

Bratislavská továrna Volkswagenu má s výrobou SUV zkušenosti. Loni tvořily přes 60 procent její produkce, mezi nimi byly vozy Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8 a Porsche Cayenne.

Pokud by slovenská továrna německé automobilky začala vyrábět SUV Karoq, byl by to její další model značky Škoda. V rámci produkce malých městských vozidel závod už nyní montuje elektrický vůz Škoda Citigo iV.

Podle slovenských medií je bratislavský závod Volkswagenu ve hře také o výrobu nového modelu Volkswagen Passat, který koncern plánoval montovat v Turecku, rozhodnutí o výstavbě tureckého závodu ale odložil.