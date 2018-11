Společnost Lime začala nabízet i auta. Překvapivě nebudou na elektrický pohon

SAN FRANCISCO / PRAHA Provozovatel sdílených koloběžek Lime rozšířil svoji flotilu sdílených dopravních prostředků. Po půjčování bicyklů a elektrokoloběžek přichází na řadu automobily. Do amerického Seattlu chce nasadit až 1500 vozů. Poměrně překvapivě se ale bude jednat o Fiaty 500, které jezdí na plyn. Svoji elektro-základnu tak nerozšíří.

Firma Lime nasadila do ulic Seattlu zatím 50 automobilů Fiat 500. Do konce letošního roku chce společnost svoji flotilu rozšířit na 500 vozů. V příštím roce by pak služba s názvem LimePod měla operovat až s počtem 1500 vozů. To by z ní udělalo největšího poskytovatele carsharingu v rámci jednoho amerického města.

Nová služba společnosti Lime bude fungovat podobně jako sdílení jízdních kol a koloběžek. Uživatelé budou moci používat svou dosavadní aplikaci k nalezení vozů, pak je odemknou za 1 dolar, za každou minutu jízdy následně zaplatí 40 centů. Cena má zahrnovat i pojištění.

„Primární využití, které chceme nabídnout, je delší vzdálenost, vyšší terén a nepříznivé počasí,“ řekl pro Bloomberg spoluzakladatel firmy Lime Toby Sun. Kromě Seattlu Lime jedná ještě s blíže nejmenovaným městem v Kalifornii. Pravděpodobně se tak rozšíří i do dalších amerických měst. Zda se sdílené automobily objeví i v České republice, zatím zůstává otázkou.