Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou, řekl její šéf Musk

Berlín Americký výrobce elektromobilů Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou. Řekl to šéf společnosti Elon Musk, když v úterý přebíral ocenění od mediální skupiny Axel Springer Media. Tesla by podle Muska byla ochotna jednat s konkurentem, který by spojení považoval za „dobrý nápad“, uvedla agentura DPA.

Tesla se v letošním roce díky rostoucímu zájmu o elektromobilitu stala z hlediska tržní hodnoty největší automobilkou na světě. V současnosti se její tržní hodnota pohybuje v blízkosti 550 miliard dolarů (12 bilionů Kč).

Objem produkce Tesly přitom představuje pouhý zlomek ve srovnání s výrobou předních tradičních automobilek, jako je například německý koncern Volkswagen. V loňském roce Tesla dodala zákazníkům 367 500 vozů, zatímco odbyt Volkswagenu činil téměř 11 milionů vozů. Tržní hodnota Volkswagenu se ale pohybuje pouze kolem 78 miliard eur (dva biliony Kč).