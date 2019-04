V Praze se otvírá první servis automobilky Tesla. Bude sloužit i jako prodejna

Po několika odkladech by se měl v Česku konečně otevřít první servis automobilky Tesla. Dosud museli majitelé těchto vozů kvůli opravám k sousedům do Německa či do Rakouska. „Otevřeme během dubna, všechno je připravené,“ potvrdil LN Milan Vopička, šéf společnosti Advantage Cars v pražských Vysočanech, kde servisní středisko vzniká.

Tento týden do Prahy dorazili i zástupci Tesly, konkrétní termín otevření ale dosud není jasný. Může to být údajně během několika málo dní, ale i týdnů; dodělává se například počítačová síť. Na stránkách Tesly jsou také u pražského servisu stále uvedena tři volná pracovní místa.

Ač jde o opravnu, půjde prakticky i o prodejní místo, vůz bude možné objednat přes internet a v servisu jej převzít. Právě na tento způsob prodeje kalifornská automobilka sází především.

Zpráva o brzkém otevření prvního českého servisu pro vozy Tesla přitom přišla jen týden poté, co automobilka oznámila, že odstupuje od svého ročního servisního programu. Údajně proto, že její vozy nevyžadují tolik péče jako klasická auta se spalovacími motory.

Tesle v posledních měsících prudce rostou prodeje, a to hlavně díky Modelu 3. Ten je jednoznačně nejprodávanějším elektromobilem světa, nově kraluje i v Evropě. Nezaostávají ani Modely S a X, ty jsou v celosvětových prodejích na čtvrtém, respektive pátém místě. Před ně se dostaly jen čínský Baic EC a japonský Nissan Leaf.

Češi si loni i bez asistence oficiálního zastoupení ze zahraničí dovezli už přes 400 tesel. A to šlo o vozy za nejméně dva miliony korun. Až letos se do Česka začal dovážet Model 3, který je výrazně levnější, v přepočtu něco přes 800 tisíc korun.