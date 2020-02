V zahraničí jsme nemuseli hledat techniky, ti byli ve Škodě na nejvyšší úrovni, říká bývalý šéf automobilky

Škoda Favorit, první vklad mladoboleslavského podniku do hry o jeho budoucnost, dostala v roce 1995 od nového vedení známku čtyři až pět. „To znamená, že by se Favorit býval vůbec nedal uvést na západní trh,“ vzpomíná v rozhovoru pro LN Detlef Wittig, bývalý vysoký manažer koncernu Volkswagen a čestný občan města Mladá Boleslav, který roku 2004 střídal Vratislava Kulhánka v čele Škodovky.

LN: Jaký byl váš první dojem, když jste v roce 1995 slyšel, že máte jít do Mladé Boleslavi pomáhat řídit českou automobilku coby nový člen představenstva?

Na jedné straně jsem byl strašně překvapený. Ale na druhé straně jsem si hned vybavil určité věci. V roce 1993 jsem byl ve Škodě poprvé a byl jsem udiven, co všechno by bylo nutné tam udělat. A v letech 1994–95 se podniku moc dobře nedařilo, takže jsem měl roku 1995 obavy, zda se mi podaří ten úkol zvládnout.