Vojenská technika nezadržitelně ‚tloustne‘, armáda hledá nový mostní automobil

Praha Ten exponát se na letošní výstavě IDET nedal přehlédnout. Osmikolová tatra před pavilonem nacouvala na šikmou plochu. Onou šikmou plochou bylženijní most vyvinutý pro vojenské účely společností Excalibur Army. Svou českou premiéru si tak odbyl mostní automobil české konstrukce označený AM-70 EX.

Český Krumlov má kromě přehršle renesančních památek ještě jedno unikum: nenápadný most klenoucí se přes Vltavu u pivovaru. Povodeň v roce 2002 tento kout města tvrdě zasáhla a zničila klíčovou spojnici pro nákladní auta mířící do historického centra. Vojáci proto na místě strženého mostu postavili montovanou konstrukci. Unikátní je v tom, že ačkoliv tento ženijní most všichni vnímali jako provizorium, klene se nad Vltavou dodnes.

Pro podobné situace používá ženijní vojsko mostní automobily. Pro mladší ročníky, které už minuly záběry z vojenských cvičení Československé lidové armády, překlenutí vodního toku (či jiné překážky) vypadá následovně: ke břehu najede nákladní automobil. Na jeho korbě se začnou otevírat obrovské „nůžky“. To je mostní díl, který se natahuje přes vodní plochu. Na jeho konec konstruktéři umístili hydraulicky vysunovatelné „pilíře“. Ty se dají natáhnout až na šest metrů. Celý proces řídí ženista s malou krabičkou v ruce. Mobilní most je totiž na dálkové ovládání. Vojáci podobné „hračky“ potřebují nejen při povodních či jiných přírodních katastrofách, ale také pro případ války. Není oblíbenější zábavy ustupující strany než strhávání mostů. Teď, když se pozornost vojenských plánovačů přesunula zpět k Evropě, která je protkaná vodními toky, jsou mostní automobily v kurzu. V případě války by totiž bleskově nahradily zničené mosty, a umožnily tak plynulé pokračování operací.

Armáda České republiky provozuje mostní automobily AM-50, počátek jejichž konstrukce spadá do druhé poloviny šedesátých let minulého století (více v boxu). Že to není nejmodernější technika, je jasné na první pohled. Navíc je tu ještě jeden problém: těžká vojenská technika jako tanky či obrněné transportéry neustále přibývá na váze. Původní konstrukce mostu zatím strojům provozovaným AČR dostačuje, ale to nemusí trvat věčně.

„,Padesátka‘ byla zařazena do výzbroje v roce 1972. Pro tehdejší armádní vozidla i pro drtivou většinu současných strojů ve výzbroji Armády České republiky to stačí. Nicméně alianční vozidla již v té době začala těžknout. A to pokračuje dodnes. Kromě různých forem ochrany posádky se přidává spousta elektroniky, tedy další hmotnost. Naše armáda dnes provozuje jediný typ vozidla, které překračuje možnosti ,padesátky‘, a to vyprošťovací tank VT-72M4 CZ. Ten ovšem musí mít plné nádrže a také plně naloženou nákladovou plošinu. Nicméně přišel čas na konstrukci s vyšší nosností,“ míní obchodní manažer Excalibur Army Pavel Doško.

Sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany proto před časem začala hledat moderního nástupce „padesátek“. Oslovila domácí i zahraniční výrobce.

Jedním z oslovených je i již zmíněná šternberská Excalibur Army. Ta na konci minulého roku představila vlastní konstrukci. Nese název AM-70EX.

Mostní automobil AM-70EX z produkce české zbrojovky Excalibur Army.

„Je to vylepšení naší konstrukce AM-50 EX, která byla inspirována původní ,padesátkou‘, ale jde od základu o nové zpracování. Mosty jsou stejně dlouhé a se shodnými zámky, což umožňuje vzájemnou kompatibilitu se staršími modely. I princip pokládacího zařízení je podobný,“ popisuje Doško z Excalibur Army.

Konstruktéři připravili most s nosností odpovídající zhruba 70 tunám, přesněji řečeno, unese pásová vozidla až do hmotnosti 63,5 tuny a kolová do 73 tun. Zařízení tedy zvládne přejezd i těžké obrněné techniky, kterou mají ve výzbroji „západnější“ země NATO. Excalibur Army, jež je součástí holdingu Czechoslovak Group, zvolila jako nosič podvozek od sesterské společnosti Tatra. Konkrétně jde o Tatra Force 8x8.

Úkol MOBIL Dne 29. června předal podnik Konštrukta Trenčín do Kopřivnice zadání na úpravu podvozku tahače Tatra T-813 8x8. Slovenští vývojáři řešili úkol MOBIL (zkratka vznikla spojením slov MOstní automoBIL) a automobilka měla upravit svůj nejnovější těžký armádní náklaďák na přepravu a spouštění mobilního mostu na pevných podpěrách. Projektované zařízení mohlo překlenout suché i vodní překážky široké až 107 metrů a hluboké až 5,15 metru (to v případě, že se spojilo osm mostních polí – pozn. red.).

Tatru T-813 čekala řada úprav. Mimo jiné zkrácení kabiny, zesílení pérování předních náprav, zmenšily se palivové nádrže či byl vynechán třetí okruh brzd (původně určený pro přívěsy). Po provedených zkouškách bylo vozidlo v roce 1972 zavedeno do výzbroje armády, a to pod názvem „Mostní automobil AM-50“. Zdroj: Jiří Frýba – Tatra 813, historie, takticko-technická data, modifikace, Praha 2018.

„Pro program naší armády je to velký benefit, protože pro vozidla Tatra (více o konstrukci tatrovek čtěte zde) má zavedenou logistiku. Výhodou jsou tedy shodné náhradní díly, shodné přípravky, shodný systém údržby či vybavení dílen. Obecně dává smysl nemít v armádě zavedeno mnoho podvozkových platforem,“ míní Doško. Skládací mostní pole převážené na klasickém tatrováckém podvozku s centrální nosnou rourou je dlouhé 13,5 metru. Umožňuje překlenout překážky o šířce 10 až 12,5 metru. Jednotlivá mostní pole je možné za použití podpěr spojovat do velkých celků na potřebnou délku. Například osm spojených polí vytvoří most o délce 108 metrů.[DP1]

„Mostní automobily mají historicky svou roli v týlu, nemají se pohybovat v první linii. Ale v současné době zaznamenáváme požadavek trhu, aby i tato vozidla nesla pancéřovou ochranu, a tak mohla operovat například s kolovými obrněnými transportéry Pandur. Na vozidla jsme schopni namontovat balistickou ochranu kabiny či kulomety k vlastní ochraně. Pro jednoho zákazníka máme i návrh počítající s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí,“ říká Doško s tím, že při práci na projektu AM-70EX vycházeli vstříc zejména požadavkům české armády. „Máme však i kladné ohlasy ze zahraničního trhu,“ uzavírá Doško.