Volkswagen nabízí německým zákazníkům odškodné za emisní skandál

BERLÍN Německá automobilka Volkswagen chce navzdory krachu jednání se svazem na ochranu spotřebitelů VZBV vyplatit odškodné německým zákazníkům, kteří na ni podali žalobu kvůli emisnímu skandálu. Firma nabízí celkem 830 milionů eur (20,6 miliardy korun). Na každého odškodněného klienta by tak podle ní mohlo připadnout 1800 až 2100 eur (zhruba 45 000 až 52 000 korun).

Volkswagen o odškodném jednal s VZBV, rozhovory však zkrachovaly kvůli sporu o výši odměny advokátů, kteří svaz zastupovali. Automobilka nicméně po pátečním mimořádném zasedání představenstva oznámila, že odškodné ve sjednané výši 830 milionů eur bude zákazníkům nabídnuto i bez podpory VZBV. Představenstvo uvedlo, že krach rozhovorů s VZBV nesmí poškodit zákazníky podniku a výplatu odškodného schválilo.



Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Auta při jízdě produkují výrazně více emisí než při kontrolních testech. Aféra se týká mimo jiné více než milionu vozů Škoda Auto.

Svaz VZBV jednání o odškodném vedl jménem více než 460 000 německých majitelů dieselových automobilů. Jeho právníci ale požadovali za své služby 50 milionů eur, což je podle pátečního vyjádření mluvčího Volkswagenu příliš mnoho.

Podle deníku Berliner Morgenpost by automobilka, pokud by přistoupila na požadavky advokátů VZBV, musela zaplatit 120 eur na odměně právníkům za každého spotřebitele. Právníci ale Volkswagenu podle jeho tvrzení nechtěli náklady na své služby řádně vyúčtovat. Obvyklá sazba za takovýto typ sporu by se měla přitom pohybovat v úhrnu kolem 17 milionů eur, píše na svém webu berlínský list.