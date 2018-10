‚Výroba aut v ČR letos vystoupí na další rekord,‘ tvrdí Wojnar

PAŘÍŽ Výroba aut v České republice letos vystoupí na další rekord. Z loňských 1,4 milionu vozů se zvýší o jednotky procent a nárůst už nebude tak velký jako v předchozích letech. V úterý to na pařížském autosalonu řekl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

„Růst tam určitý bude, ale nebude již tak strmý. Je to dáno mimo jiné tím, že automobilky jedou na hranici svých kapacit. Produkci ovlivňuje i náběh nových modelů a také situace na trhu práce,“ podotkl Wojnar.



Nárůst očekává nejen v produkci osobních aut, ale i ve výrobě jako celku, která zahrnuje i produkci nákladních aut, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel.

Automobilky čeká ve středu v Evropském parlamentu důležité hlasování o limitech emisí oxidu uhličitého u nových aut. Evropská komise (EK) navrhuje, aby od roku 2030 nově vyrobené automobily vypouštěly o 30 procent méně oxidu uhličitého, než je norma stanovená pro rok 2021. Výbor pro životní prostředí žádá dokonce redukci o 45 procent. Automobilky požadují snížení o 20 procent. Podle Wojnara je automobilový průmysl zemí visegrádské skupiny (V4) v požadavku jednotný, stejně jako čeští europoslanci a česká vláda. Visegrádskou skupinu tvoří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

„Celkově bych si přál, aby v Evropě nedocházelo k předhánění některých zemí, kdo víc ty podmínky přitvrdí. U některých zemí je to skutečně nad rámec toho, co je realistické, co je dosažitelné,“ dodal Wojnar.

Výroba osobních aut v České republice vzrostla za osm měsíců letošního roku o 0,15 procenta na 941.931 vozů. Největší Škoda Auto zvýšila produkci o 2,7 procenta na 582.492 aut. Celkem 867.825 aut z tuzemských automobilek šlo na export.