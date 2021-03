Z Volkswagenu mizí klíčový stratég, co ‚nenávidí‘ Škodu. Jost se plánuje věnovat vývoji chytrých lodí

Wolfsburg Koncern VW přijde o svého produktového stratéga. Michael Jost, o němž odbory největší české automobilky na podzim 2019 napsaly, že nenávidí Škodu, odchází. Po chytrých autech se chce věnovat chytrým lodím.

K odchodu z vedení koncernu Volkswagen se chystá produktový šéf Michael Jost, považovaný za hlavní motor přechodu automobilky od technologie spalovacích motorů na auta s elektrickým pohonem a autonomním řízením. Proslul výrokem, že v roce 2026 sjede z výrobních pásů koncernu poslední auto se zážehovým motorem.



Svůj plán odejít oznámil s tím, že od roku 1996 je s rodinou jen o víkendech. „Teď mě dovedla domů korona a zjistili jsme, že můžeme žít společně,“ uvedl v úterý. Představenstvo o svém záměru informoval týž den.



Michael Jost po univerzitních studiích techniky nastoupil do skupiny automobilky BMW, kde strávil celkem 18 let. Začínal jako inženýr ve výzkumu a vývoji. V roce 2015 se stal šéfem strategie hlavní značky koncernu Volkswagen a roku 2018 převzal zodpovědnost za všech 12 značek pod společnou střechou koncernu.

Zanechal svou stopu – a zhruba před rokem a půl se ukázalo, že velmi silnou – i v mladoboleslavské Škodě Auto. V letech 2010 až 2015 i zde odpovídal za produktovou strategii. „Zcela veřejně se mluví o tom, že bývalý zaměstnanec Škoda Auto Michael Jost, který se stal hlavním stratégem Volkswagenu, Škodu nenávidí. A jde tak proti ní,“ napsal v půli října 2019 týdeník odborové organizace podniku Škodovák.

Pobouření škodováci

Šlo o následující. Jost koncem září řekl německému týdeníku Automobilwoche, že by měla být posílena identita všech 12 koncernových značek a že by se Škoda měla vydat více na východ Evropy. S týdeníkem i s dalšími médii rozebíral otázky, jako na koho by se měla česká automobilka zaměřit, na jakou konkurenci by se měla soustředit, kde by mohla stát nová továrna VW a podobně.

„Odbory KOVO nesouhlasí s chystanou strategií koncernu Volkswagen, o níž informují média. Ta má značku Škoda směřovat na Východ, má ji přinutit vyrábět levná auta a být konkurencí Dacii,“ napsal týdeník Škodovák. „Chceme pokračovat v nastaveném úspěšném trendu… Nechceme přijít o modely, jako je Superb, které mají dobrou marži a dělají zisky,“ citoval list šéfa podnikové rady Josefa Povšíka.



A jak to se Superbem dopadlo? Nejvyšší šéf koncernu VW Herbert Diess loni v listopadu pro Automobilwoche uvedl, že se bude nový Superb spolu s Passatem společně vyvíjet v Mladé Boleslavi, ale vyrábět v Bratislavské továrně. To by mělo nastat v roce 2023. Cílem je rovnoměrnější využívání kapacit v rámci koncernu.

Josta by dle kruhů blízkých koncernu mohl nahradit Gernot Döllner, dosud manažer u Porsche. Jost by měl podnik opustit, až se jeho nástupce zapracuje.

Chytré lodě

Německému týdeníku WirtschaftsWoche se Jost pochlubil, že se chce po chytrých autech spolu se svou rodinou věnovat své velké vášni – chytrým lodím. Na mysli tím má luxusní jachty, u nichž se chce podílet na vývoji pohonu šetrného k životnímu prostředí. Už navázal spolupráci se společností Silent Yachts, která vyrábí katamarány na solární pohon.

Jeden z klíčových zaměstnanců koncernu odchází v době, kdy podle německých médií VW vede spor s Elonem Muskem a jeho Teslou. Respektive bojuje proti tomu, že se Muskova nová továrna Gigafactory v Grünheide snaží přetahovat Volkswagenu lidi.