Zájem o alternativní paliva stále roste, auta na benzin a naftu ale na trhu zůstanou ještě desítky let

PRAHA I když to ze zpráv řady médií někdy skoro vypadá, že dieselová osobní auta už prakticky nikdo nechce a nevyrábí a nafta jako palivo to má spočítané, realita je trochu jiná. Nafta má dvoutřetinový podíl na celkové spotřebě paliv u nás a kvůli kamionům stále mírně roste.

Zájem o osobní vozy se vznětovými motory sice klesá, ale jak ukazují prodejní výsledky uplynulých měsíců, především v kategorii těch nejmenších. V odbytu těch větších nebo pro účely služebních jízd ve firmách je stále nafta v hlavní roli. A jak se zdá, zůstane v ní v dalších letech.

Alternativní pohonné hmoty jako třeba propan-butan (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) nebo elektřinu čeká velká budoucnost, ale je otázka, kdy nastane. I přes zatím zvýhodněné a dotované sazby daně a tedy i příznivou cenu tvoří stále jen minimální zlomek celkového mixu pohonných hmot. V budoucnu dojde i na zkapalněnou verzi zemního plynu LNG, vodík a případně biopaliva druhé generace.

Fosilní paliva přesto budou u nás podle odborníků z branže dominovat nejméně do roku 2030.

Cena až na prvním místě

V současné době při porovnání spotřeby a aktuální ceny paliva jezdí nejdráž majitelé aut se zážehovými, tedy benzinovými motory. Sto kilometrů je vyjde v průměru na necelých 220 korun, diesel pak stojí nějakých 150 korun. Do těchto dvou kategorií patří u nás drtivá většina osobního vozového parku, čítajícího ke konci října 5,7 milionu aut. Větší část připadá na benzin, menší na naftu. Ta byla roky levnější než benzin, ale to se před několika týdny otočilo – prý jen dočasně, přes zimu.

Je možné, že by nafta podražila z nynějších 33,3 koruny natolik, aby vymazala úsporu nízké spotřeby dieselových motorů? „To by musela být nafta dražší trvale a hlavně výrazně víc než benzin. Za normální situace to nenastane, protože cena obou se zásadně neliší, jelikož se odvíjí od ceny ropy,“ říká expert českého petrolejářského oboru Václav Loula.

Diesely by zlikvidovalo podle něj jedině to, že by stát výrazně navýšil u nafty (nikoliv u benzinu) sazbu spotřební daně. Případně, že by ceny dieselových aut opravdu hodně vylétly nahoru. Ani jedno však není příliš reálné.

Rozhoduje spotřební daň

Pokud by měla nafta nějak výrazně na pumpách podražit, musela by stejně výrazně, například o pět korun, vzrůst i spotřební daň. Od roku 2010 ji vybírá stát z každého prodaného litru dieselu ve výši 10,95 koruny. Z litru benzinu si erár bere 12,84 koruny, což jsou spolu s DPH (kolem 6,5 koruny) skoro dvě třetiny výsledné ceny litru benzinu. Celkem tímto způsobem vybral stát z pohonných hmot loni 91,7 miliardy korun.



Radikálním zvýšením sazby naftové daně by ale podle Louly stát uškodil celé ekonomice. Stejným způsobem by vzrostly náklady a následně i ceny všech dopravců i veškerého zboží, které jejich kamiony převážejí po republice. Aby následně nedošlo k většímu propadu spotřeby, a tedy i daňového inkasa pro erár, lze daň zvyšovat jen o desetníky, nikoliv o koruny.

Zastánci dieselů tedy mohou být v klidu. Ministerstvo financí zdůrazňuje, že minimálně po dobu vlády současného kabinetu nezvýší žádnou daň ani o haléř.

Z alternativních paliv, která produkují minimum emisí, je zatím mezi řidiči největší zájem o LPG, které je na trhu dlouhé roky a vzniká jako vedlejší produkt v provozu rafinerií. Používá ho nejvíc alternativců u nás a počtem zhruba 900 čerpacích stanic patří LPG k nejdostupnějším. Netěší se však z žádných dotací na výstavbu infrastruktury a rozšíření vozového parku, jaké poskytuje stát CNG.

„Stát u nás toto palivo podceňuje. Přestavby z běžných aut jsou levné a ekologický efekt přitom velký,“ uvedl předseda České asociace LPG Jiří Karlík.

Příznivá cena LPG kolem 16 korun za litr je podobně jako u konkurenčního a mnohem méně rozšířeného zemního plynu daná nízkou sazbou spotřební daně – přes dvě koruny z litru, respektive u CNG jen 1,4 koruny.

Z elektřiny pro pohon aut stát dokonce nevybírá nic. Zatím.