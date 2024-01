Auta na trhu jsou, ale drahá a stará. U zahraničních vozů je třeba dát pozor na kusy z Německa

Trendy dotýkající se ojetých aut v Česku jsou dost různorodé a ukazují na určitou nejistotu. Té vlastně čelí celý automobilový trh. Loni například ojetých aut oproti roku 2022 na trhu přibylo, zastavil se tedy pokles z uplynulých let. „Sekundární trh konečně po dlouhých třech letech od začátku pandemie začíná ožívat. V České republice přibude do konce roku meziročně zhruba deset tisíc aut,“ řekla na jeho sklonku Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny Aures Holdings, do které spadá mimo jiné i síť autobazarů AAA Auto.