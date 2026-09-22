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Historická jobovka. Volkswagen byl vyřazen z prestižního indexu Euro Stoxx 50

István Léko
  10:00
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Automobilka Volkswagen.

Automobilka Volkswagen. | foto: Profimedia.cz

Generální ředitel Oliverem Blumem projíždí kolem zaměstnanců závodu Volkswagenu...
Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume (vpravo) opouští závod VW ve Zwickau...
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume (vpravo) opouští závod VW ve Zwickau...
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Akcie Volkswagenu vyřadili z indexu Euro Stoxx 50, což znamená citelnou symbolickou ránu pro největší evropskou automobilku, která se dostala do vážných ekonomických potíží jako například klesající rentabilita, záporné cash flow či patová situace kolem restrukturalizačního plánu (zavření čtyř továren v Německu a redukce 50 tisíc pracovních míst), navíc prodej v Číně klesl a americké clo se zvýšilo. Informuje o tom deník Financial Times s tím, že tento historický krok podle expertů stlačí cenu akcií koncernu ještě níž, než je doposud.

Oproti rekordu z roku 2021, kdy se cena akcií Volkswagenu vyšplhala na 235 eur, se aktuálně obchoduje pod 80 eur, což znamená, že tržní kapitalizace koncernu se smrskla na 43 miliard dolarů z loňských zhruba 60 miliard. Tyto skutečnosti jasně dokazují, že u investorů převládá výrazný skepticismus.

Euro Stoxx 50 je hlavní akciový index, který měří výkonnost 50 největších a nejlikvidnějších společností ve státech eurozóny. Sleduje kondici 50 podniků ze sedmi zemí (Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Belgie a Finsko), které jsou lídry v oborech jako průmysl, finance, energetika, technologie či luxusní zboží. Index slouží jako solidní barometr ekonomického zdraví celé eurozóny.

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Automobilka se sídlem ve Wolfsburgu byla na indexu Euro Stoxx od jeho založení v únoru 1998. Nyní však na zabetonované místo Volkswagenu nastoupila finská Nokia zejména díky spolupráci s americkým technologickým gigantem Nvidia. Ze seznamu vypadla i nizozemská firma Wolters Kluwer, která patří mezi světové lídry v oblasti informačních řešení a softwaru. Nahradila ji francouzská energetická společnost Engie, kde největšími akcionáři jsou francouzský stát a americký fond BlackRock.

Nedůvěra investorů

Vypadnutí Volkswagenu je další ranou pro prestiž evropského automobilového průmyslu, jelikož loni vyřadili Stellantis, mateřský koncern firem Fiat a Peugeot. V indexu Euro Stoxx 50 evropský automobilový sektor reprezentuje už pouze Ferrari, BMW a Mercedes-Benz. Vyřazením Volkwagenu počet německých firem v indexu klesl ze 17 na 16.

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„Je to znamení doby,“ komentoval nastalou situaci nejmenovaný ředitel konkurenční automobilky a dodal, že vyřazení z indexu bude mít větší dopad na reputaci než na reálný odliv kapitálu. „Takové negativní hodnocení jednoznačně signalizuje vysokou nedůvěru investorů ve Volkswagen,“ řekl Simon Jäger z největšího německého nebankovního správce majetku Flossbach von Storch, jemuž investoři svěřili okolo 60 miliard eur.

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