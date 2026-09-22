Historická jobovka. Volkswagen byl vyřazen z prestižního indexu Euro Stoxx 50

Oproti rekordu z roku 2021, kdy se cena akcií Volkswagenu vyšplhala na 235 eur, se aktuálně obchoduje pod 80 eur, což znamená, že tržní kapitalizace koncernu se smrskla na 43 miliard dolarů z loňských zhruba 60 miliard. Tyto skutečnosti jasně dokazují, že u investorů převládá výrazný skepticismus.
Euro Stoxx 50 je hlavní akciový index, který měří výkonnost 50 největších a nejlikvidnějších společností ve státech eurozóny. Sleduje kondici 50 podniků ze sedmi zemí (Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Belgie a Finsko), které jsou lídry v oborech jako průmysl, finance, energetika, technologie či luxusní zboží. Index slouží jako solidní barometr ekonomického zdraví celé eurozóny.
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Automobilka se sídlem ve Wolfsburgu byla na indexu Euro Stoxx od jeho založení v únoru 1998. Nyní však na zabetonované místo Volkswagenu nastoupila finská Nokia zejména díky spolupráci s americkým technologickým gigantem Nvidia. Ze seznamu vypadla i nizozemská firma Wolters Kluwer, která patří mezi světové lídry v oblasti informačních řešení a softwaru. Nahradila ji francouzská energetická společnost Engie, kde největšími akcionáři jsou francouzský stát a americký fond BlackRock.
Nedůvěra investorů
Vypadnutí Volkswagenu je další ranou pro prestiž evropského automobilového průmyslu, jelikož loni vyřadili Stellantis, mateřský koncern firem Fiat a Peugeot. V indexu Euro Stoxx 50 evropský automobilový sektor reprezentuje už pouze Ferrari, BMW a Mercedes-Benz. Vyřazením Volkwagenu počet německých firem v indexu klesl ze 17 na 16.
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„Je to znamení doby,“ komentoval nastalou situaci nejmenovaný ředitel konkurenční automobilky a dodal, že vyřazení z indexu bude mít větší dopad na reputaci než na reálný odliv kapitálu. „Takové negativní hodnocení jednoznačně signalizuje vysokou nedůvěru investorů ve Volkswagen,“ řekl Simon Jäger z největšího německého nebankovního správce majetku Flossbach von Storch, jemuž investoři svěřili okolo 60 miliard eur.