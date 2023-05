Vláda chce zvýšit od července daň na naftu o korunu a 50 haléřů

Motorová nafta by měla od 1. července podražit minimálně o korunu a 50 haléřů. Počítá s tím vládní návrh, který by sazbu spotřební daně vrátil na úroveň před vypuknutím války na Ukrajině a následnému skokovému nárůstu cen paliv. Snížení daně mělo být o přechodné opatření. Nakonec se ale snížení sazby prodloužilo a mělo trvat do konce letošního roku. Nynější vládní návrh musí ještě posvětit poslanci a Senát.