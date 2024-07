Německý autoprůmysl čeká propouštění. Výrobu stěhuje na východ

Se snižováním počtu zaměstnanců v Německu podle průzkumu v příštích pěti letech počítá 59 procent dotazovaných podniků, 14 % dokonce očekává výrazné snížení, zatímco zvyšování počtu pracovníků plánuje pouze 15 procent firem. Automobilový průmysl má v Německu velmi silné postavení.

Ve zbytku západní Evropy chystá podle průzkumu snižování počtu zaměstnanců 53 procent dotazovaných podniků.

Společnost Horváth v rámci studie zpovídala 91 manažerů v automobilovém průmyslu, z nichž 55 bylo z Německa. Více než polovina dotázaných byla od dodavatelů, zbytek od výrobců automobilů, velkých prodejců a poskytovatelů mobility. „Výběr není reprezentativní, ale i tak je vzhledem k velkému počtu smysluplný,“ cituje magazín Autoweek Franka Göllera automobilového expert německé manažerské poradenské agentury.

„Čím dál víc se vyrábí tam, kde se auta prodávají,“ uvedl odborník na automobilový průmysl Frank Göller ze společnosti Horváth. „Není to nic nového, ale nabírá to na síle,“ dodal. Důsledkem tohoto vývoje je podle něj přesun pracovních míst ze západní Evropy do jiných částí světa.

Podle průzkumu plánuje 75 procent dotazovaných podniků nové výrobní kapacity v Indii. V Číně i ve východní Evropě má v úmyslu nové výrobní kapacity budovat 60 procent podniků, píše DPA.

„V důsledku toho se personál shání téměř všude na světě – jen ne v Německu a západní Evropě,“ dodává Autoweek.

„V Německu vznikají nové závody jen zřídka,“ uvedl Göller. „Pokud se nové závody stavějí, pak obvykle mimo Německo. A tam se také zvyšuje zaměstnanost,“ dodal.

Automobilový průmysl sice podle Göllera v Německu dál výrazně investuje, tyto investice však směřují hlavně do nových produktů a technologií a do přechodu produkce od automobilů se spalovacími motory k elektromobilům. „Ve výrobě se ve velké míře investuje do automatizace výrobních zařízení a do digitalizace,“ uvedl Göller.

„Bilance zaměstnanosti je proto odpovídajícím způsobem špatná,“ píše Autoweek. „Nevidíme, že by se Německo redukovalo na pouhou rozvojovou lokalitu. Mnoho společností, zejména velkých korporací, je stále zavázáno Německu jako k místu a také ke zdejším závodům,“ zdůrazňuje Göller.

„Mnohé z továren v Německu i jinde v Evropě však již zdaleka nefungují na plný výkon. Tlak na náklady je odpovídajícím způsobem velký, na což mnoho výrobců reagovalo úspornými programy a snižováním počtu pracovních míst,“ dodává magazín Autoweek.

Ve VW vezmou roboti a umělá inteligence práci až 40 procentům zaměstnanců

„Je jasné, že dojde ke snižování počtu personálu, a to velmi složitým algoritmem na všech lokalitách – na některých víc, na některých méně. Zástupci zaměstnanců si slíbili, že se pokusí společnými silami a vyváženou solidaritou zajistit všechny lokality,“ napsal o situaci v koncernu Volkswagen magazín Škodovácký odborář

„Volkswagen bude muset zeštíhlet, hovoří se až o 40 procentech celkového počtu zaměstnanců,“ uvedl ze zasedání Evropské a Světové rady koncernu Volkswagen předá škodováckých odborářů Jaroslav Povšík s tím, že zeštíhlení urychluje nástup umělé inteligence, robotizace a dalších nových směrů organizace práce. „Odbory s tím souhlasí, ale zároveň bojují o to, aby se vše rozložilo do delšího časového úseku, kde se to dá zvládnout skoro přirozenou cestou. Na této cestě jsou nejkritičtěji vnímány německé lokality, ale ty zároveň mají nejlepší program zejména předčasných odchodů do důchodu ruku v ruce s dlouhodobým ukládáním peněz a podporou silného německého státu.“