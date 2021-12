Havlíček: Elektřina může zdražit až o polovinu, plyn o 70 procent. Na případném řešení se s nástupci neshodne

Vláda na návrh ministerstva financí mimořádně zrušila DPH na energie na listopad a prosinec letošního roku kvůli vysokým cenám, nyní chce, aby tomu tak bylo i v příštím roce. „Svolali jsme kvůli tomu na středu mimořádnou schůzi Sněmovny,“ uvedl Babiš na pondělní tiskové konferenci.

Odpuštění DPH argumentoval nejnovějšími daty Českého statistického úřadu. Podle nich v listopadu meziměsíčně klesly ceny elektřiny i plynu, právě kvůli mimořádnému snížení daně. „Je to nejefektivnější nástroj jak lidem kompenzovat vysoké ceny energií,“ uvedl Babiš.

Podle vicepremiéra v demisi Karla Havlíčka vzrostou v příštím roce ceny elektřiny o 30 až 50 procent, ceny plynu pak o 50 až 70 procent. Na společné tiskové konferenci s Babišem to řekl s odkazem na jednání se zástupci ČEZ. S premiérem v demisi se shodli, že na zdražování energií má značný vliv unijní systém obchodování s emisními povolenkami (ETS).

Babiš dlouhodobě požaduje po Bruselu jeho regulaci. „Nekontrolovaný trh s emisními povolenkami má vliv na cenu energie 20 až 30 procent,“ tvrdí Babiš. Zkritizoval například jejich spekulativní skupování.

Snížení daně z přidané hodnoty na nulu ale odmítá designovaný premiér Petr Fiala. „Snížení DPH na nulu se v tuto chvíli ještě nynější vládě nemůže podařit. A nepovažuju to za nejlepší cestu. Působí totiž na všechny, i na ty, kteří mají fixovanou cenu energií například na tři roky a nepotřebují finanční pomoc nyní,“ řekl Fiala v říjnu v Otázkách Václava Moravce.

Podle něj cesta prostřednictvím snižování DPH není dobrá. „Když to razantně snížíme, tak to budeme muset zase jednou zvýšit. Příspěvek na bydlení je tedy podle mého správnou cestou. Balíček od vlády Andreje Babiše nepřevezmeme,“ dodal tehdy v pořadu.

Polsko hrozí vystoupením z ETS

Havlíček v pondělí zopakoval, že chce, aby se do obchodování vrátilo asi 400 milionů emisních povolenek, o jejichž stažení do rezervy rozhodla Evropská komise. ČR se podlě něj připojí k Polsku, které rovněž požaduje změnu systému obchodování s povolenkami. Polsko varovalo, že pokud ke změně nedojde, může ze systému vystoupit.

Cena emisních povolenek v Evropské unii minulou středu vystoupila na rekordních více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by se mohla do konce letošního roku vyšplhat na 100 eur (více než 2 500 Kč) za tunu. Od začátku listopadu se cena povolenek zvýšila zhruba o 50 procent.

K růstu ceny emisních povolenek přispívá zdražování plynu, kvůli kterému je pro elektrárenské společnosti ekonomičtější využívat uhlí. „Při současných cenách termínových kontraktů na plyn na rok 2023 platí, že se uhlí vyplácí využívat více než plyn až do ceny povolenky na úrovni kolem 105 eur za kus,“ tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Také velkoobchodní cena elektřiny v posledních měsících opakovaně překonává rekordní hodnoty. Na konci listopadu činila její cena zhruba 143 eur (asi 3 640 Kč) za megawatthodinu (MWh), předchozí maximum bylo na 90 eurech (2 290 Kč) za MWh v roce 2008. Extrémním růstem cen energií na velkoobchodních trzích odůvodnila svůj konec skupina Bohemia Energy, dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku.

Dosluhující vláda chce na středeční mimořádné parlamentní schůzi probrat celkem tři nástroje pro boj s vysokými cenami energií. Kromě nulové DPH u energií a změny obchodování s povolenkami by to mělo být i odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje.

„V rámci České republiky platíme všichni přibližně 46 miliard korun ročně, převážná část jsou zdroje, které jdou za fotovoltaikou,“ řekl v pondělí Havlíček. Bude usilovat, aby tato povinnost přešla v budoucnu na stát.

O mimořádném prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu za listopad a prosinec letošního roku rozhodlo ministerstvo financí 20. října. Novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok, schválila vláda v říjnu letošního roku. Norma ale musí projít novou Sněmovnou.

Na elektřinu a plyn platí obecně sazba DPH 21 %. K jejímu snížení na nulu je zapotřebí souhlas Evropské komise. Do udělení výjimky jde o úpravu, která je v rozporu se směrnicí EU o DPH.