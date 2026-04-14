Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029. Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem.
K plánovanému zestátnění firmy Babiš na tiskové konferenci uvedl, že to nepůjde rychle, ale první kroky budou provedeny na červnové valné hromadě firmy. „Plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové,“ podotkl premiér. Firma se podle něj neměla nikdy privatizovat.
Vláda už v minulých měsících avizovala, že proces zestátnění bude zahájen letos a trvat by měl zhruba dva a půl roku. Celková cena se podle lednového vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka bude odvíjet od ceny akcií v té době. V minulosti ovšem připustil, že by zestátnění mohlo vyjít na přibližně 250 miliard korun.
Opozice plán na zestátnění ČEZ dlouhodobě kritizuje. Podle ní bude mít výrazný vliv na zadlužení firmy i na státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku. „Nedává to ekonomický smysl,“ řekl v minulosti bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. V porovnání s loňskem klesl také provozní zisk či výnosy firmy.