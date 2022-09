Polovina baterií stále končí na skládce, plýtvá se tak drahými kovy

ADVERTORIAL

Již dvacet let působí na českém trhu jeden z lídrů v třídění a recyklaci baterií, organizace ECOBAT. Za dvě dekády se díky tomuto kolektivnímu systému podařilo v Česku posbírat přes 17 tisíc tun vybitých baterií. To je přibližně stejná hmotnost jako 100 kovových konstrukcí Petřínské rozhledny. Ani letos Češi nezahálí a už v pololetí prolomili další sběrové limity, když vytřídili přes 1 100 tun baterií, což je o 11 % více než za stejné období v loňském roce. A to je i důvod k oslavě. Právě proto se český ECOBAT připojuje k již 7. ročníku Evropského týdne recyklace baterií, který vrcholí v neděli 11. září.

Cílem kampaně je poukázat na nutnost třídění a recyklace. I s ohledem na rostoucí spotřebu baterií všeho druhu. Třeba z tužkových baterií v oběhu se jich na recyklaci dostane jen zhruba polovina. „Na českém trhu fungujeme bezmála dvacet let, a máme tedy možnost srovnání. Pro lepší názornost můžu uvést, že podle našich ročních statistik si každý Čech v roce 2021 koupil v průměru 17 kusů tužkových baterek, 8 vybitých baterií odnesl na sběrné místo a 9 baterií se někde hromadí a čeká stále na recyklaci, pokud ovšem neskončily omylem v odpadkovém koši,“ říká Kateřina Vránková, obchodní ředitelka ECOBAT.

Legislativa v unii dozná změn

Narůstá i spotřeba dalších druhů baterií. Podle studie McKinsey & Company na téma udržitelné energie se globální poptávka po bateriích od roku 2019 do roku 2025 zvýší sedminásobně a do roku 2030 stoupne dokonce až 17krát. Z hlediska aplikací bude tato spotřeba z 85 % využívána pro e-mobilitu, dalších 13 % pro úložiště energie a jen 2 % ve spotřební elektronice.

Kam s bateriemi?

Rada EU proto již v březnu letošního roku přijala nové legislativní návrhy týkající se třídění a recyklace baterií. Nová pravidla, o nichž unie jedná, mají zajistit udržitelnější používání baterií v plném hodnotovém řetězci v celé EU a také vyšší konkurenceschopnost Evropy na globálním bateriovém trhu. Kromě jiného se počítá se zavedením výpočtů uhlíkové stopy pro baterie elektrických vozidel, fokus při zlepšení vyměnitelnosti přenosných baterií, ambicióznější cíle sběru a kvót recyklace. V případě schválení by nařízení měla vejít v platnost zřejmě v srpnu příštího roku, kdy by měla začít platit ve všech členských státech EU.

S bateriemi do obchodu nebo červeného kontejneru

Třídit baterie přitom není nic složitého. V Česku je na 27 tisíc sběrných míst, na kterých lze baterie bezplatně odevzdat. Nacházejí se dokonce i v některých obchodních řetězcích. Kupříkladu sběrná síť ECOBAT pokrývá zhruba dvě třetiny území republiky. „Nejoblíbenějšími místy jsou právě sběrná místa v obchodech. Ty mají dokonce ze zákona povinnost ve svých prodejnách sběrné nádoby umísťovat, pokud jsou baterie v jejich prodejní nabídce. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie,“ upozorňuje obchodní ředitelka organizace Kateřina Vránková.

V řadě firem zřizují sběrná místa také zaměstnavatelé, další vznikají na obecních a dalších úřadech. V obcích rovněž dobře fungují léty prověřené sběrné dvory a pozadu nejsou ani červené venkovní kontejnery na zpětný odběr baterií a akumulátorů či drobných elektrospotřebičů.

Česko zpracovává pouze olověné baterie, zbytek jde za hranice

Baterie ze sběrných nádob dále putují na třídicí linku, kde dochází k jejich roztřídění podle velikosti a chemického složení. Většina vytříděných baterií se následně posílá ke zpracování do zahraničí, a to zejména do Německa, Francie a Lotyšska. V České republice se totiž zpracovávají pouze olověné baterie – konkrétně v Příbrami. „Existují samozřejmě i baterie, které se již žádným způsobem využít nedají, ty jsou předávány k likvidaci ve spalovně,“ uvádí obchodní ředitelka organizace ECOBAT.

Jakmile baterie dorazí ke zpracovateli, začíná samotné materiálové zpracování. Jak to probíhá? Vše se odráží od chemického složení baterií, na jehož základě se volí vhodný způsob jejich zpracování. Jednou z metod zpracování baterií je jejich drcení, při němž dochází k mechanickému oddělování kovů od papíru a plastů.

Dalším způsobem jsou složité chemické postupy podobné postupům při zpracovávání manganových a železných rud. V průměru 77 % hmotnosti článku nebo baterie je přitom možné recyklovat na slitiny a různé kovy (železo, ocel, zinek, mangan, nikl, olovo, kobalt nebo kadmium), které mohou být aplikovány v mnoha průmyslových odvětvích, nebo dokonce znovu použity v některých nových bateriích. Jejich recyklace umožňuje vyhnout se plýtvání kovovým materiálem, ale také jakémukoli riziku znečištění, pokud by se dostal do domovního odpadu.