Z Prahy vyjel první Baltic Express. Měl zpoždění kvůli WC, pak nešlo topení

„Bylo dáno poruchou na jednom voze, kde kolegové při diagnostice zjistili poruchu WC. Bylo tedy přistoupeno k výměně vozu,“ uvedl Medelský. Vlak později nabral další zpoždění také v Kolíně. „V Kolíně se ukázalo, že v jednom vlaku nefunguje topení, takže proto, abychom nevedli vlak až do Gdyně, kde by jeden vůz netopil, což nám nepřijde vůči cestujícím vhodné, tak ten vůz byl odpojen. Tam vzniklo to zpoždění,“ řekl Medelský. Další vozy se k vlaku připojí ve Vratislavi.

Vlaky nové linky budou do Pobaltí jezdit čtyřikrát denně v obou směrech, z hlavního nádraží v Praze vždy 06:51, 10:51, 14:50 a 18:51. Podle předsedy představenstva a generálního ředitele drah Michala Krapince národní dopravce do neděle provozoval 13 párů vlaků do Polska a v opačném směru, od dnešního dne s novou linkou 17 párů denně. Vlaky nové linky zastaví například v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Lichkově, ve Vratislavi, Poznani nebo Gdaňsku. Cesta mezi Prahou a Vratislaví potrvá necelé čtyři hodiny. Do Poznaně se cestující z Prahy dostanou za zhruba 5,5 hodiny a do Gdaňsku za 8,5 hodiny.

Nová linka podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) Čechům zjednoduší přístup do Polska k moři a do Česka přiláká více polských turistů. Podle ředitele státní agentury CzechTourism Františka Reismüllera za prvních devět měsíců letošního roku přijelo do Česka 700 000 polských turistů, meziročně téměř o deset procent více. Polští turisté podle něj nejčastěji navštěvují Prahu a Královéhradecký kraj. „Nové spojení dá polským turistům možnost podívat se i do jiných regionů, které možná dosud neznali. Z Pardubic se dostanou kamkoli po celém Česka, z Kolína je dostupný Středočeský kraj,“ řekl Reismüller novinářům.

Ceny jízdenek do Vratislavi podle dopravce začínají na 400 korunách, k Baltu zhruba na 750 korunách. Čím dříve cestující jízdenku koupí, tím je levnější. Jízdenky lze zakoupit také on-line, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo v e-shopu dopravce. Rezervace místenek do vlaku je podle dopravce na polském území povinná.

Provoz nové linky k Baltskému moři ČD zajišťují ve spolupráci s polským dopravcem PKP Intercity. V České republice vlaky tvoří čtyři vozy, jeden z nich je první třídy. V těchto vozech není cestujícím k dispozici jídelní vůz, ten a další přidá dopravce PKP Intercity ve Vratislavi. Vlaky mají palubní wi-fi síť, možnost napájení elektroniky, jsou v nich také místa pro cestování lidí na vozíku a pro přepravu jízdních kol.