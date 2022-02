Proč se k internetovému bankovnictví nepřihlašovat v knihovně, telefony se seniory a další vychytávky

Lidovky.cz: Samostatná cílová skupina bankovních klientů jsou senioři nebo lidé starší 60 let. Mají nějaké specifické požadavky?

Obecně platí, že klienti bank ve vyšších věkových kategoriích jsou konzervativnější než zbytek populace, a to i v přístupu k využívání nových technologií. Sice je přímo neodmítají, ale přistupují k nim s velkou obezřetností. Současný trend je takový, že se i v bankovnictví technologické novinky prosazují a zavádějí s daleko vyšší dynamikou. A to od nás všech často vyžaduje vystoupit z komfortní zóny a naučit se něco nového. Tedy opustit postup, na který jsme byli zvyklí, který jsme se mnohdy s obtížemi či velkým sebezapřením naučili, a sami necítíme potřebu jej měnit. Na tento požadavek doby logicky hůře přistupují právě klienti vyšších věkových kategorií. Paradoxem ale přitom je, že pokud se již pro změnu rozhodnou, či jsou k ní okolnostmi dokonce přinuceni, zjišťují, že novinka je pro ně vlastně uživatelsky daleko komfortnější a jednodušší.