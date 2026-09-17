Rozhodnutí bankovní rady ČNB bylo jednomyslné. Rada se shodla na tom, že v české ekonomice nyní převažují rizika ve směru vyšší inflace. Relativně přísná měnová politika je nadále zapotřebí, aby se inflace dlouhodobě pohybovala v blízkosti dvouprocentního cíle centrální banky, řekl novinářům po jednání bankovní rady guvernér ČNB Aleš Michl. Na příštím jednání v listopadu se podle něj bude rada rozhodovat mezi stabilitou a zvýšením sazeb.
ČNB naposledy upravila základní úrokovou sazbu v červnu, kdy ji zvýšila o čtvrt procentního bodu. „Bankovní rada vyhodnotila, že zvýšení sazeb na červnovém zasedání vedlo prozatím k dostatečnému zpřísnění měnových podmínek,“ řekl Michl. Připomněl, že v Česku platí vyšší sazby než v eurozóně, a to i přes zpřísnění měnových podmínek Evropskou centrální bankou v minulém týdnu.
Na dalším jednání v listopadu se bankovní rada rozhodne, zda sazby nadále ponechá na současné úrovni, nebo je zvýší. Klíčové pro rozhodnutí bude vyhodnocení nových dat o vývoji ekonomiky a jejich dopadu na dlouhodobý vývoj inflace, uvedl Michl. „Nebudeme se rozpakovat zvýšit sazby, pokud to situace bude vyžadovat,“ řekl.
Podle ekonomů do konce roku nejspíš centrální banka k dalšímu zvýšení úrokových sazeb přistoupí. „Důvodem je především nepříznivý vývoj na komoditních trzích. Drahá ropa, vysoké ceny plynu a s nimi spojený růst cen elektřiny vytvářejí prostor pro nový inflační impulz v příštím roce. Nebude zdaleka tak silný jako po energetické krizi v roce 2022, rozhodně jej však nebude možné přehlížet,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.
Ke zvýšení sazeb může podle Dufka ČNB nepřímo přimět i vývoj kurzu koruny. „Pokud bude ECB pokračovat ve zpřísňování měnové politiky, může se úrokový diferenciál vůči euru dále zúžit a koruna se dostat pod oslabující tlak. Přitom právě kurz koruny zůstává jednou z nejúčinnějších brzd dovážené inflace, o kterou se centrální banka pravděpodobně nebude chtít připravit,“ dodává.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.