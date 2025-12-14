„Za jedenáct měsíců letošního roku zbankrotovalo o 59 společností více než ve stejném období minulého roku. Dynamika je však o něco pomalejší, než byla v polovině letošního roku,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Vývoj počtu bankrotů je podle ní mezi regiony značně rozdílný. Zatímco v Jihočeském nebo v Karlovarském kraji se počet firemních bankrotů meziročně značně snížil, v Ústeckém nebo v Plzeňském kraji se jejich počet podstatně zvýšil.
Úvěrová aktivita firem se letos významně snižuje, klesá i dynamika jejich vkladů. Objem peněz firem na bankovních účtech i nadále převyšuje objem jejich úvěrů. Mírně se zhoršuje platební morálka společností a roste podíl nevýkonných úvěrů, dodala.
Nejvýraznější růst počtu bankrotů za 11 měsíců letošního roku vykázal Ústecký kraj, kde se jejich počet meziročně zvýšil o 75 procent. V Plzeňském kraji bylo o 64 procent firemních bankrotů více a o 38 procent se jejich počet zvýšil v kraji Vysočina. V Jihomoravském kraji zbankrotovalo meziročně o 26 procent firem více a v Královéhradeckém kraji se počet bankrotů zvýšil o čtvrtinu.
Naopak v Jihočeském kraji se počet firemních bankrotů proti období od ledna do konce listopadu loňského roku snížil o 29 procent. O 17 procent klesl jejich počet v Karlovarském kraji. V Olomouckém kraji se počet bankrotů snížil o 14 procent a ve Zlínském kraji o 13 procent.
Letos do konce listopadu meziročně nejvíce počet firemních bankrotů vzrostl ve stavebnictví, a to o 29 procent. V zemědělství a lesnictví se jejich počet zvýšil o 12 procent a v obchodu o desetinu. O šest procent se naopak počet bankrotů meziročně snížil v profesních, vědeckých a technických činnostech.
Za posledních 12 měsíců nejvíce firem zbankrotovalo v oboru velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví. Na tato tři odvětví připadla polovina všech bankrotů.
V tomto období hrozil bankrot především firmám z oboru doprava a skladování. Na 10 000 registrovaných subjektů připadlo 21 firemních bankrotů. V zemědělství a lesnictví to bylo 19 bankrotů. Shodně 18 firemních bankrotů na 10 000 subjektů připadlo na obory stavebnictví a zpracovatelský průmysl.
Bankrotem byly nejméně ohroženy společnosti, které působí v informačních a komunikačních činnostech a rovněž v odvětví ostatní činnosti, mezi které patří například opravy výrobků pro osobní spotřebu, kadeřnictví, kosmetika nebo praní a čistění textilních výrobků.