Do ČR vstupuje estonská Inbank, do tří let chce mít procento trhu

Půjde o digitální banku, nebude mít žádné pobočky ani bankomaty. Nebude také nabízet standardní transakční účty. Peníze chce investovat skrze obchodní partnery, ale vzhledem k tomu, že zrovna vstupuje na trh, tak prakticky žádné zatím nemá. V současnosti jedná s mnohými, uzavřené smlouvy má ale pouze se třemi, jedním z nich je polská Columbus energy, která začíná nabízet na českém trhu právě fotovoltaická řešení a tepelná čerpadla. Důvodem vstupu na český trh je právě i snaha pomoci polským partnerům.

„Udělením bankovní licence Českou národní bankou jakožto pobočky banky nám také zaručuje přístup na místní depozitní trh. Cílem je získat jednoprocentní tržní podíl v ČR což představuje úvěrové portfolio více než 100 milionů euro,“ uvedla společnost. Cíl 100 milionů euro, tedy zhruba 2,5 miliardy korun, by měl být naplněný do tří let, plánuje Růžička.

Podle údajů společnosti má firma uzavřeno více než 823 000 kontraktů a 5100 obchodních partnerů v zahraničí, profinancovala zboží za 1,5 miliardy euro.

Firma chce konkurovat skrze rychlé vyhodnocení schopnosti zákazníků splácet a využíváním bankovní identity od jiných bank. „Vyřízení žádostí i u poměrně vysokých částek financování, například v řádu stovek tisíc korun u pořízení fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel, trvá u Inbank jen několik minut a může být řešeno kompletně online, bez nutnosti návštěvy klienta na jakékoliv pobočce,“ uvádí společnost.

Do budoucna by chtěla nabízet nižší úroky na ekologičtější produkty, záležet ale bude podle Růžičky hlavně na obchodních partnerech a na podmínkách, které si s nimi domluví.

Firma plánuje další expanzi

Společnost působí v pěti evropských zemích, z Estonska se rozšířila skrze Litvu a Lotyšsko do Polska, odkud nyní vstupuje na český trh. Do roka chce podle Růžičky pak oznámit další expanzi. Firma zaměstnává zhruba 330 lidí po Evropě, z toho má být cca 120 lidí IT expertů, kteří pomáhají s programováním elektronických systémů. Založit ji v ČR trvalo zhruba tři čtvrtě roku.

Firma na svých stránkách uvádí, že úrok z prodlení po prohlášení úvěru za splatný bude ročně osm procent, smluvní pokuta po prohlášení úvěru za splatný pak bude činit 0,1 procenta dlužné částky denně. Při předčasně splaceném úvěru pak bude zákazník platit procento z předčasně splacené splátky pokud je úvěr zaplacený s delším než ročním předstihem. Při splátce do roka jde o půl procenta.