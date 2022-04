Jak vybrat správný bazén? Postavit si útočiště ke koupání na zahradě předpokládá dodržení několika klíčových pravidel

Pro ty, kdo právě teď vybírají bazén na svou zahradu, je dobrou zprávou, že by letos měly být bez problémů dostupné. „Podle předsezonních prodejů zatím lze předpokládat, že se poptávka nebude výrazně lišit od předchozích let. Na sezonu jsme se začali připravovat s předstihem, takže by se neměly objevit problémy se skladovými zásobami. Již nyní máme většinu bazénového sortimentu skladem a dostupného k prodeji,“ říká Markéta Šretrová z Marimexu, který se specializuje na bazény.

S ohledem na nákladnost terénních úprav, které si vybudování zapuštěného bazénu žádá, volí většina tuzemských majitelů zahrad variantu nadzemního bazénu, který na podzim vypustí a složí.