Statistika z bazaru: zájem o diesely neutuchá, drží se jich hlavně firmy

Na naftu jezdí 65 procent nově pořízených firemních vozů. Běžní zákazníci volí tento typ motoru v 46 procentech, živnostníci jen v 38 procentech. V posledních letech nejvíce klesla poptávka ze strany živnostníků, nejvěrnější jsou běžní zákazníci.

Podle analýzy prodejů Aures Holdings u firemních zákazníků došlo za posledních šest let k propadu prodejů dieselů pouze o 6,5 procenta. Oproti loňskému roku poptávka po nich dokonce stoupla.

„Nárůst cen paliv zvýšil tlak na sekundární trh a snížil poptávku po dieselových automobilech, a to nejvíce vloni se začátkem války na Ukrajině. V letošním roce u všech typů zákazníků poptávka opět klesá, ale již jen opravdu mírně. A to i díky tomu, že se ceny paliv opět ustálily a naftu lze v současnosti koupit levněji než natural,“ upozornil Petr Vaněček, provozní ředitel a člen představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Největšími fanoušky nafťáků jsou firemní zákazníci, kteří si tento typ vozu pořizují v 64,7 % případech. Oproti loňsku, kdy se poptávka vlivem nárůstu cen paliv snížila nejvýrazněji, přitom naopak mírně vzrostla.

Živnostníci upřednostňují benzinové automobily, dávají jim přednost až v 61 procentech. Zároveň u nich zájem o naftový pohon klesl v posledních šesti letech o 11,5 procenta. Běžní zákazníci jsou nejstálejší, diesel zakoupilo letos 46 procent zákazníků, během posledních let jde o pokles v řádu jednoho procenta.

„Živnostníci rozhodně nejsou nejméně náročnou skupinou zákazníků. Na jednu stranu pohon na všechna čtyři kola volí jen 16 % z nich, na druhou 42,7 % z nich vybírá auta s automatickou převodovkou. Tato skupina zákazníků nejčastěji kupuje kombíky (27,8 %) a SUV (26,1 %),“ zjistila analýza Aures Holdings. „29 % upřednostňuje vozy značky Škoda, 13,2 % Volkswagen a 7,8 % Ford. Nejprodávanějšími modely letošního roku jsou Škoda Octavia (8,9 %), Škoda Superb (7,1 %) a Škoda Kodiaq (5,2 %).“

Petr Vaněček uvádí, že firemní zákazníci i přes občasné výkyvy cen paliv považují dieselové vozy z dlouhodobého hlediska za nejvýhodnější. „I proto, že vozy využívají často zaměstnanci, kteří měsíčně urazí vysoký počet kilometrů,“ dodal. Firemní zákazníci a živnostníci podle něj častěji volí i pronájem vozidel, zejména kvůli snižování nákladů.

U firemních zákazníků došlo v průběhu let také o nejnižší snížení zájmu o tento druh paliva, a to za posledních šest let jen o šest a půl procenta. Oproti loňsku naopak poptávka opět mírně stoupla. Podobně jako živnostníci není ani tato skupina zákazníků AAA AUTO výrazným uživatelem pohonu na všechna čtyři kola, ale naopak ze 42,9 % kupují auta s automatickou převodovkou.

Firmy volí spíše hatchbacky, v 27 procentech případů. Kombíky jsou stejně jako vloni druhým nejprodávanějším typem vozu (24,1 %). SUV se u firemní klientely sesunula z loňského prvenství na třetí místo (22,4 %), ale v průběhu roku lze očekávat, že poptávka po nich opět stoupne. Nejprodávanější jsou jako u živnostníků Škodovky, jen s trochu jinými modely - Fabia (10,3 %), Škoda Octavia (5,8 %) a Škoda Superb (3,8 %).

Do čísel prodejů ojetin se podle analýzy výrazně nezapsaly elektromobily a hybridy. Může to být i relativně krátkou dobou jejich prodeje. S tím souvisí i jejich nízké zastoupení v autobazarech. V únoru bylo podle analýzy Aures Holdings v českých bazarech k dostání dohromady téměř 95 000 automobilů, z toho 1035 bylo na hybridní pohon a 533 čistě na elektřinu.

Přestože prodeje nových elektromobilů a hybridů postupně rostou, většina kupců stále upřednostňuje vozy se spalovacím motorem. Jak vyplývá z údajů Svazu dovozců automobilů, elektromobily v prvních dvou měsících tohoto roku tvořily zhruba 2,1 procenta prodejů osobních vozů, hybridy 17,5 procenta. Dohromady byl tedy podíl vozů na bateriový pohon 19,6 procenta.

Evropský parlament v únoru definitivně schválil nulové emise pro auta do roku 2035. Tou dobou by mělo být v členských zemích prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzin či naftu.

„Počet živnostníků a firem, kteří v Áčkách nebo Mototechně kupují automobily, za posledních několik let stoupl na pětinu z celkového počtu devadesáti tisíc prodaných aut v celé skupině. Tito zákazníci kvůli pandemii i krizi spojené s válkou na Ukrajině více optimalizují své náklady, proto častěji nejen kupují ojeté vozy do své flotily, ale také si stále více vozy pronajímají,“ doplnil Petr Vaněček.