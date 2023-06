Belgie prodlouží provoz dvou jaderných reaktorů o deset let, může za to válka

V případě Belgie se dohoda se týká reaktorů Doel 4 a Tihange 3. „Posiluje naše dodávky elektřiny, snižuje energetickou závislost naší země a zaručuje, že v Belgii se bude vyrábět levná elektřina s nízkými uhlíkovými emisemi,“ řekl k dohodě belgický premiér Alexander De Croo. Dohoda je podle něj důležitá pro belgické domácnosti a pro energetickou bezpečnost země.

„Válka na Ukrajině zásadně změnila energetickou situaci v Evropě. Už je naléhavé zbavit se závislosti na fosilních palivech a vzít energetiku zpět do vlastních rukou,“ uvedla belgická ministryně energetiky Tinne Van der Straetenová.

Dohoda mimo jiné stanovuje budoucí náklady na nakládání s jaderným odpadem z reaktorů firmy Engie v Belgii, a to ve výši 15 miliard eur (zhruba 355 miliard Kč).

Podpis dohody vítáme

„Po několika měsících intenzivních a konstruktivních rozhovorů s belgickou vládou vítáme podpis této vyvážené dohody,“ uvedla v tiskové zprávě firmy Engie šéfka podniku Catherine MacGregorová. „Poskytuje to Engie potřebný přehled o celkové částce spojené s nakládáním s jaderným odpadem,“ dodala.

Obě strany už v lednu uzavřely nezávaznou obecnou dohodu o prodloužení provozu reaktorů. Podle této dohody mají být reaktory Doel 4 a Tihange 3 znovu spuštěny na dobu deseti let po údržbě, v důsledku které bude Belgie v zimě 2025/2026 bez jaderné energie, uvedla agentura AFP.

Reaktor Tihange 3 stojí na východě Belgie a má výkon 1038 megawattů. Reaktor Doel 4 s výkonem 1039 megawattů se nachází nedaleko belgického přístavního města Antverpy. Reaktory zahájily provoz v roce 1985.

Co se týče Nizozemska, stát plánuje do roku 2035 postavit dvě nové jaderné elektrárny, které budou hrát důležitou roli v energetické transformaci země. Amsterodam chce do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. O nových elektrárnách jedná s americkou společnost Westinghouse, francouzskou státní společností EDF a jihokorejskou KHNP.