Belgie odpojila jeden ze sedmi jaderných reaktorů. Energetické krizi navzdory

Na jádro připadá v Belgii zhruba polovina výroby elektřiny.

Třetí reaktor v Doelské jaderné elektrárně byl odpojen od sítě podle plánů po 21. hodině. Podle stanice RTL se jedná o první krok k úplnému ukončení aktivity reaktoru, který byl schopen pokrýt až deset procent belgické výroby elektřiny.

Demontáž reaktoru bude podle odhadů trvat deset až 12 let a stát zhruba miliardu eur (25 miliard korun), uvedla agentura Belga.

Reaktor začal fungovat před 40 lety, v poslední době ho ale doprovázely technické problémy. Kvůli mikroskopickým puklinám byl odstaven v roce 2012 a povolení k obnově provozu dostal až v roce 2015.

Část Belgičanů však s odstavením reaktoru nesouhlasila. Několik desítek lidí před Doelskou elektrárnou demonstrovalo za zachování jaderné energetiky.

„Nejlevnější způsob, jak vyrábět elektrickou energii, je využití stávajících jaderných reaktorů, a to prodloužením jejich životnosti,“ řekl stanici RTL jeden z demonstrantů. Podle ředitele jaderné elektrárny Petera Moense se na odstavení reaktoru zařízení připravovalo čtyři roky a nelze ho náhle zvrátit.

Ve službě v Belgii zůstává šest reaktorů ve dvou elektrárnách. Odklon od jaderné energetiky chce Belgie uskutečnit do konce roku 2025. Jeden z reaktorů v Doelské elektrárně by ale mohl zůstat v provozu až do roku 2035.