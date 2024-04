Děláte z Benátek zábavní park, stěžují si místní. Město začalo vybírat vstupné

Turisté starší 14 let, kteří v Benátkách nepřespí v hotelu či v jiném ubytovacím zařízení, si před vstupem do města budou muset pořídit QR kód. Ten mohou získat například na webové platformě města po uhrazení poplatku pět eur na osobu. Zaplacení by mělo být možné i u hlavních vstupů do Benátek.

Zda nejsou turisté ve městě „na černo“, budou namátkově kontrolovat revizoři, kteří lidem porušujícím nařízení mohou udělit pokutu od 50 do 300 eur.

Letos město bude poplatek vybírat po 29 dnů. V testovací fázi to bude mezi 08:30 a 16:00 hodin. Zpoplatněný vstup bude od čtvrtka po všechny dny až do nadcházející neděle a pak po prakticky všechny víkendy do poloviny července.

Úřady pod palbou

Jakmile opatření ve čtvrtek vstoupilo v platnost, městské úřady se okamžitě ocitly pod palbou kritiky nespokojených místních. Několik výborů a sdružení obyvatel hned na čtvrtek naplánovalo protesty. Podle nich poplatek k řešení problému nijak nepřispěje.

„Mohu vám říci, že téměř celé město je proti,“ tvrdí Matteo Secchi, který vede aktivistickou skupinu obyvatel Venessia.com. „Nemůžete zavést vstupné do města. Jediné, co se stane, že se město promění v zábavní park. Je to špatná image Benátek,“ dodal.

Podle benátské radnice si na 25. dubna, kdy je v Itálii státní svátek, rezervovalo vstupenku 5 500 lidí, to přineslo do městské pokladny hned první den 27 500 eur (660 tisíc Kč). Ačkoli starosta města Luigi Brugnaro popřel, že by šlo o iniciativu určenou primárně k vydělávání peněz, slíbil, že v případě úspěchu systému sníží obyvatelům místní daně.

„Je to velmi důležité. Radnice si myslí, že toto opatření problém vyřeší, ale ve skutečnosti úředníci nepochopili důsledky masového turismu pro město, jako jsou Benátky,“ uvedla Federica Toninellová, která vede sdružení pro bydlení ASC. Podle ní 5 eur nijak neodradí lidi. Ale jednodenní výletníci nejsou problém, problémem jsou věci jako nedostatek cenově dostupného bydlení... „Potřebujeme politiku, která by pomohla obyvatelům, například vytvoření pravidel, která by omezila věci jako Airbnb,“ dodala.

Místní pobočka kulturního a sociálního sdružení Arci uvedla, že ve čtvrtek bude turistům rozdávat symbolické pasy, aby upozornila na pochybnou ústavní legitimitu tohoto opatření, pokud jde o omezení volného pohybu. Dodala, že vede k nerovnému zacházení s různými kategoriemi návštěvníků.

Jiní Benátčané však tento systém přijali. „Bude sloužit ke shromažďování základních údajů a pomůže regulovat turistické toky, které v určitých obdobích roku hrozí poškozením křehkého města, jako jsou Benátky,“ řekl listu Avvenire Tommaso Sichero, předseda sdružení majitelů benátských obchodů.

Navzdory kritice uvedl benátský radní pro cestovní ruch Simone Venturini, že úřady jsou s krokem spokojené. „Poprvé od doby, kdy se Benátky upnuly k masovému turismu, se snažíme něco dělat,“ řekl. „To je to nejpodstatnější,“ uzavřel podle The Guardianu.

Město v ohrožení

Podle úřadů navštívilo loni Benátky okolo 20 milionů lidí, přičemž asi polovina z nich ve městě se 49 tisíci obyvateli přenocovala.

Nadměrný turismus je pro Benátky problémem i podle Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Jeho experti navrhli loni město zařadit na seznam ohrožených míst. To však nakonec neschválila komise UNESCO, kde zasedají zástupci členských států.

Úřady ve snaze omezit příliv turistů už zakázaly velkým výletním lodím vplouvat do Benátské laguny a ohlásily nové limity na velikost turistických skupin. Není vyloučené, že v budoucnu by v určitých obdobích mohlo být vstupné do města vyšší, aby to odradilo davy.