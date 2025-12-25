Ještě na konci listopadu byly pohonné hmoty v Česku nejdražší od jara, pak ale začaly výrazně zlevňovat. Před rokem o Vánocích byl benzin dražší v průměru o 2,32 koruny, za naftu tehdy motoristé platili v průměru o 2,24 koruny více.
Nejlevnější paliva natankují momentálně řidiči v Karlovarském kraji. Litr benzinu tam stojí v průměru 32,65 Kč. Pod 33 korun se jeho průměrná cena dostala ještě v Libereckém, Ústeckém, Zlínském a těsně i Jihočeském kraji. Litr nafty je v Karlovarském kraji průměrně za 32,01 Kč.
Naopak nejdražší zůstávají pohonné hmoty nadále v Praze. Benzin je v hlavním městě průměrně k dostání za 34,2 Kč/l. V žádném jiném regionu Česka se průměrná cena Naturalu přes 34 korun nedostala. Naftu pak prodávají čerpací stanice v metropoli průměrně za 33,8 Kč/l.
„Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v minulém týdnu výrazně klesly. Ceny ropy se však postupně stabilizují, to samé platí také pro velkoobchodní ceny pohonných hmot. Benzin i nafta budou dále zlevňovat, ale potenciál cenového poklesu se postupně uzavírá,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.
Marže rafinérií pokračují podle něj v případě nafty i benzinu v mírném poklesu. Příznivá situace na trzích s ropou i palivy bude pokračovat, odhadl. Ceny benzinu i nafty na čerpacích stanicích by v závěru roku mohly být přibližně o 20 haléřů na litr příznivější ve srovnání s vánočním týdnem, uvedl Tyleček. Výrazný pokles teplot by však mohl příznivé scénář zhatit, dodal.
„Pokud trh nezasáhne výrazný nečekaný šok, ceny nafty i benzinu by měly i v příštím roce zůstávat spíše pod tlakem směrem dolů,“ uvedl šéf společnosti Malcom Finance Jaroslav Ton. Tento výhled však předpokládá stabilní kurz koruny, stejně tak jej mohou podle něj rychle přepsat případné změny v daňovém zatížení.