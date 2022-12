Pohonné hmoty v uplynulých sedmi dnech výrazně zlevnily. Natolik, že benzin už je levnější než před začátkem války na Ukrajině, naftě k této hranici chybí zhruba 1,70 koruny. Podle analytiků se do konce roku rozdíl ztenčí ještě víc, zhruba o padesátník až korunu. A podobně má do do Silvestra zlevnit i benzin.