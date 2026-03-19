Marže pumpařů se snižují, ukázal monitoring ministerstva financí

Autor:
  15:12aktualizováno  15:12
Kontroly ministerstva financí neodhalily, že by si provozovatelé čerpacích stanic neúměrným způsobem navyšovali marže. Od vypuknutí války v Íránu podle ministerského monitoringu přirážky čerpadlářů dokonce klesly.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle získaných dat činily běžné marže u litru nafty před krizí 2,70 Kč až 3,20 Kč, zatímco po vypuknutí konfliktu 1,90 Kč až 2,60 Kč. Po spuštění monitoringu sestupný trend pokračoval dokonce až k jedné koruně, uvedlo ministerstvo ve zprávě.

Podobný vývoj nastal i u benzinu, kde marže 2,35 Kč až 2,60 Kč zůstala stejná před i po vypuknutí konfliktu, a po spuštění monitoringu zatím klesla až ke 2,10 Kč.

„Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzinu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí bude ve sledování marží pokračovat až do odvolání. Na rozdíl od situace v roce 2022 není podle resortu stav doprovázen celkovou inflací okolo patnácti procent a Česko má i kvůli níže nastaveným spotřebním daním osmé nejnižší ceny nafty i benzinu v EU.

„Případná vládní opatření by byla systémová a komplexní, aby jediným jejich efektem nebyl vyšší schodek státního rozpočtu a byla by součástí uceleného balíčku. Žádný krok není v tuto chvíli vyloučen, situaci velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme v celém ekonomickém kontextu. Rozhodně ale platí, že daňová politika je trajekt, který nemůže reagovat na denní oscilace na burze,“ dodává Alena Schillerová.

Srovnání cen pohonných hmot k 16. březnu
Natural 95 (Kč/l)Nafta (Kč/l)
Rakousko42,5947,75
Belgie41,3348,21
Bulharsko32,5335,11
Chorvatsko37,8740,86
Kypr34,838,82
Česko38,1542,54
Dánsko53,2453,96
Estonsko40,4243,37
Finsko47,8651,52
Francie46,3849,29
Německo50,9552,44
Řecko47,0146,48
Maďarsko37,5740,02
Irsko44,8347,11
Itálie44,4549,69
Lotyšsko40,9946,89
Litva39,9647,69
Lucembursko40,4243,49
Malta32,7429,57
Nizozemsko55,2855,32
Polsko38,5643,55
Portugalsko45,1846,79
Rumunsko40,8843,07
Slovensko37,2437,34
Slovinsko35,2636,25
Španělsko41,7544,88
Švédsko40,4348,59
Zdroj: MF, Evropská komise
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.