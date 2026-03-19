Podle získaných dat činily běžné marže u litru nafty před krizí 2,70 Kč až 3,20 Kč, zatímco po vypuknutí konfliktu 1,90 Kč až 2,60 Kč. Po spuštění monitoringu sestupný trend pokračoval dokonce až k jedné koruně, uvedlo ministerstvo ve zprávě.
Podobný vývoj nastal i u benzinu, kde marže 2,35 Kč až 2,60 Kč zůstala stejná před i po vypuknutí konfliktu, a po spuštění monitoringu zatím klesla až ke 2,10 Kč.
„Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzinu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.
Ministerstvo financí bude ve sledování marží pokračovat až do odvolání. Na rozdíl od situace v roce 2022 není podle resortu stav doprovázen celkovou inflací okolo patnácti procent a Česko má i kvůli níže nastaveným spotřebním daním osmé nejnižší ceny nafty i benzinu v EU.
„Případná vládní opatření by byla systémová a komplexní, aby jediným jejich efektem nebyl vyšší schodek státního rozpočtu a byla by součástí uceleného balíčku. Žádný krok není v tuto chvíli vyloučen, situaci velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme v celém ekonomickém kontextu. Rozhodně ale platí, že daňová politika je trajekt, který nemůže reagovat na denní oscilace na burze,“ dodává Alena Schillerová.
|Natural 95 (Kč/l)
|Nafta (Kč/l)
|Rakousko
|42,59
|47,75
|Belgie
|41,33
|48,21
|Bulharsko
|32,53
|35,11
|Chorvatsko
|37,87
|40,86
|Kypr
|34,8
|38,82
|Česko
|38,15
|42,54
|Dánsko
|53,24
|53,96
|Estonsko
|40,42
|43,37
|Finsko
|47,86
|51,52
|Francie
|46,38
|49,29
|Německo
|50,95
|52,44
|Řecko
|47,01
|46,48
|Maďarsko
|37,57
|40,02
|Irsko
|44,83
|47,11
|Itálie
|44,45
|49,69
|Lotyšsko
|40,99
|46,89
|Litva
|39,96
|47,69
|Lucembursko
|40,42
|43,49
|Malta
|32,74
|29,57
|Nizozemsko
|55,28
|55,32
|Polsko
|38,56
|43,55
|Portugalsko
|45,18
|46,79
|Rumunsko
|40,88
|43,07
|Slovensko
|37,24
|37,34
|Slovinsko
|35,26
|36,25
|Španělsko
|41,75
|44,88
|Švédsko
|40,43
|48,59
|Zdroj: MF, Evropská komise